Qualificazioni Mondiali, cosa succede se l'Italia arriva seconda?

Dopo aver vinto le prime gare, l'Italia ha pareggiato contro Bulgaria e Svizzera, che ha due gare n meno: la situazione in caso di sorpasso.

Capolista del girone C con nove punti su nove, Europei vinti. L'Italia si è ripresentata nelle gare di qualificazioni Mondiali dopo la sbornia del trofeo continentale con grande sicurezza in sè stesso. Le prime due gare, però, hanno portato a due timidi pareggi. Che riportano la Svizzera in lizza per il primo posto.

La vittoria della Svizzera sulla Lituania e il pareggio tra Italia e Bulgaria, ha avvicinato la formazione di Petkovic a quella di Mancini: stessa distanza dopo lo 0-0 nello scontro diretto e possibilità di sorpasso futura, in teoria, per la Nazionale elvetica.

L'ITALIA SECONDA DEL GIRONE: COSA SUCCEDE?

Se l'Italia dovesse concludere il girone C al secondo posto, sarebbe costretta ad affrontare i playoff contro le altre seconde dei gironi europei. In pratica quanto successo nel 2017, quando la Nazionale azzurra di Ventura venne estromessa dal Mondiale russo causa Svezia.

IRLANDA DEL NORD-SVIZZERA DECISIVA

Mercoledì 8 settembre si conoscerà il destino del gruppo C. Davanti ad un nuovo passo falso dell'Italia, la Svizzera potrebbe avvicinarsi alla Nazionale azzurra e magari superarla nei match di novembre: la formazione di Petkovic ha infatti ben due gare da recuperare rispetto al team di Mancini, attualmente a +4.

L'Italia avrà però una gara sulla carta semplice, in casa, contro la Lituania, mentre la Svizzera se la vedrà con l'Irlanda del Nord, a sua volta decisa a puntare ai playoff.

CALENDARIO ITALIA VERSO QATAR 2022

DATA ORA CITTA' COMPETIZIONE PARTITA TV 8/9 20.45 Reggio Emilia Qualificazioni Mondiali Italia-Lituania Rai 12/11 20.45 - Qualificazioni Mondiali Italia-Svizzera Rai 15/11 20.45 - Qualificazioni Mondiali Irlanda del Nord-Italia Rai

CLASSIFICA DEL GIRONE AZZURRO