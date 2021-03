Qualificazioni Mondiali, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Solamente la prima di ogni gruppo europeo andrà in Qatar: la seconda dovrà accontentarsi dei playoff per poter giocare il Mondiale.

Si è aperto a marzo il cammino per giocare il Mondiale 2022 in Qatar. Le Nazionali europee, alla pari di quelle di tutto il globo, proveranno a qualificarsi al primo torneo internazionale che si giocherà in inverno il prossimo anno. Una competizione d'elite come di consueto, limitata a 32 squadre.

L'Europa potrà contare su 13 squadre ai prossimi Mondiali: delle 55 squadre al via, solamente 10 raggiungeranno il torneo internazionale senza passare dai playoff. Il primo posto nel proprio gruppo di qualificazione, permetterà infatti di giocare la competizione.

Le altre tre, invece, arriveranno dai duelli dei playoff, a cui accederanno le seconde. Sarà dunque essenziale per tutte le big arrivare in vetta al proprio gruppo. Ma cosa succede in caso di arrivo a pari punti al termine delle qualificazioni?

Italia e Svizzera, ad esempio, sono già in fuga nel gruppo C e potrebbero ritrovarsi con lo stesso numero di punti a fine girone.

PARI PUNTI AL TERMINE DEL GIRONE, CHI É PRIMO?

A differenza di Serie A e Champions League, se due squadre concludono il proprio gruppo a pari punti, il primo dato da considerare non è quello degli scontri diretti. Bisogna infatti considerare la maggiore differenza reti. Se anche in questo caso c'è parità, viene considerato il maggior numero di goal segnati, e solamente come terzo parametro il numero di punti ottenuto negli scontri diretti.

STESSI PUNTI AL TERMINE DELLE QUALIFICAZIONI, QUALI SONO I CRITERI?

Se ad esempio Italia e Svizzera dovessero chiudere il proprio gruppo di qualificazione ai Mondiali a pari punti, verrà considerata la miglior differenza reti come criterio numero uno per giocare il torneo in Qatar. L'altra, sarà costretta a giocare i playoff alla pari di altre undici rappresentative europee (due posti saranno assegnati alle vincitrici dei gironi della Nations League 2020-2021).