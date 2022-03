Playoff Mondiali - Il Senegal batte ancora l'Egitto ai rigori, eliminata la Nigeria

Niente Mondiali in Qatar per la Nigeria di Victor Osimhen. A sorpresa le 'Super Eagles' guidate dall'attaccante del Napoli sono uscite sconfitte dal doppio confronto contro il Ghana valido per i playoff della CAF.

Dopo lo 0-0 dell'andata, nella gara di ritorno disputata ad Abuja è la nazionale ghanese a portare a casa il pass per la fase finale in Qatar. Al vantaggio firmato da Thomas Partey, centrocampista dell'Arsenal e del Ghana, ha risposto l'ex Udinese Troost-Ekong con un calcio di rigore. Una rete che non è bastata alla Nigeria. Da segnalare un goal annullato al 37' del primo tempo dal VAR.

Proprio come accaduto in finale di Coppa d'Africa pochi mesi fa, sono i calci di rigore a decidere la sfida tra Senegal ed Egitto. La lotteria dagli undici metri sorride ancora ai 'Leoni della Teranga' e condanna i 'Faraoni', che dopo aver perso la competizione continentale devono rinunciare alla qualificazione a Qatar 2022.

Dopo l'1-0 della gara d'andata, decisa da un autogol di Ciss al Cairo, il Senegal pareggia i conti in avvio di match, ed esattamente dopo 3 minuti, grazie a un goal di Dia. Il risultato non cambia fino al 90', e successivamente fino al duplice fischio dopo i due tempi supplementari: dopo 120 minuti si va ai calci di rigore.

Partenza shock per le due squadre: sbagliano Koulibaly e Ciss nel Senegal e Salah e Zizo dall'altra. Poi Sarr rompe l'equilibrio, El Solia gli risponde. Dieng porta ancora una volta avanti il Senegal. Decisivo l'errore di Mostafa Mohamed: Sadio Mané non sbaglia e regala il pass per la fase finale a Koulibaly e compagni.

NIGERIA-GHANA 1-1 [10' Partey (G), 22' rig. Troost-Ekong (N)] (And. 0-0)

SENEGAL-EGITTO 2-0 d.c.r [3' Dia (S)]

L'articolo prosegue qui sotto

ALGERIA-CAMERUN ore 21:30

MAROCCO-REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ore 21:30

TUNISIA-MALI ore 21:30