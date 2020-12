Qualificazioni Mondiale 2022: De Rossi effettuerà il sorteggio

L'ex giocatore della Roma Daniele De Rossi effettuerà il sorteggio dei gironi di qualificazione al Mondiale 2022 insieme a Van Der Vaart.

Mancano ormai pochi giorni al sorteggio che andrà a comporre i gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali 2022: presto l' conoscerà le sue avversarie e parte della responsabilità sarà affidata a Daniele De Rossi.

L'ex centrocampista della e della Nazionale è stato ufficializzato come assistente UEFA per 'pescare' le famose palline che andranno poi a disegnare i vari gironi. Insieme a lui ci sarà Rafael Van der Vaart, ex centrocampista di e .

Una particolare 'responsabilità' per De Rossi, che sarà probabilmente chiamato a decidere il destino della sua Italia: dopo aver fallito l'accesso all'ultimo Mondiale 2018 gli azzurri si tuffano nella nuova corsa alla qualificazione europea forti di un percorso tutto nuovo sotto la guida di Mancini, che li ha portati a dominare il girone di qualificazione all'Europeo e la .