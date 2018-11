Qualificazioni Europeo 2020: data e paletti del sorteggio

Manca pochissimo al sorteggio dei gruppi di qualificazione all'Europeo 2020: Italia in trepidante attesa.

Nations League in via di conclusione? Le Nazionali europee pensano già all'inizio delle qualificazioni europee, il modo principale per ottenere un pass all'Europeo 2020 (che si potrà comunque raggiungere grazie alla stessa Nazions League).

Quando andrà in scena il sorteggio dei gruppi di qualificazione a Euro 2020?

QUALIFICAZIONI EURO 2020: DATA DEL SORTEGGIO

Le qualificazioni dell'Europeo 2020 (competizione itinerante, che non avrà una fissa sede in programma nell'estate 2020) cominceranno nel 2019, ma il sorteggio dei gruppi è imminente: il 2 dicembre, infatti, verranno svelati i dieci gironi, cinque composti da 5 squadre e altri cinque composti da 6.

Il sorteggio dei gruppi di qualificazione per l'Europeo 2020 si svolgeranno alle 12, al Convention Centre Dublin di Dublino.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI EURO 2020: I PALETTI

- Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A della Nations, ovvero Portogallo e altre tre squadre ancora da determinare, saranno inserite nei gruppi da cinque squadre (ovvero dall'A al D) in virtù della partecipazione alla fase finale della Nations League, che proclamerà la prima vincitrice del torneo UEFA.

- Per ragioni politiche non saranno inserite nello stesso gruppo Armenia-Azerbaijan, Gibilterra-Spain, Kosovo-Bosnia and Herzegovina, Kosovo-Serbia, Ucraina-Russia.

- Per consentire a tutte le 12 squadre delle federazioni che ospiteranno l'Europeo 2020 di avere la possibilità di qualificarsi come vincitori e secondi classificati, solamente un massimo di due di queste squadre saranno inserite in ogni gruppo : Azerbaigian, Danimarca, Inghilterra, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Repubblica d'Irlanda, Romania, Russia, Scozia, Spagna.

- Un massimo di due Nazionali provenienti da paesi freddi saranno inserite in ogni gruppo: Bielorussia, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Russia, Ucraina.

- Un massimo di una di queste coppie verrà inserita in ogni gruppo a causa di eccessive distanze tra i paesi:

Azerbaijan: con Gibilterra, Islanda, Portogallo.

Islanda: con Armenia, Cipro, Georgia, Israele.

Kazakistan: con Andorra, Inghilterra, Francia, Isole Faroe, Gibilterra, Islanda, Malta, Irlanda del Nord, Portogallo, Repubblica d'Irlanda, Scozia, Spagna, Galles.