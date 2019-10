Qualificazioni Euro 2020: la Svezia convoca Gagliolo

Riccardo Gagliolo, difensore del Parma con cittadinanza svedese, è stato convocato dalla Nazionale scandinava per i prossimi match di qualificazione.

Gioia per Riccardo Gagliolo a ridosso della pausa per le Nazionali. Il difensore del , è stato convocato dalla per i prossimi match di qualificazione ad .

Lo scenario è diventato realtà grazie alla cittadinanza svedese del classe '90, seguito per mesi dal commissario tecnico Janne Andersson che ha deciso di inserirlo nell'elenco per le sfide contro Malta e (12 e 15 ottobre).

"Abbiamo tenuto Riccardo sotto supervisione per un lungo periodo. Pensiamo che abbia fatto bene a Parma finora, dove è un calciatore importante e ha giocato molto. Non vediamo l'ora di conoscerlo e vedere cosa può fare con noi".

La convocazione di Gagliolo con la Svezia è stata resa possibile dalle origini della madre, di nazionalità svedese: non a caso, il soprannome del mancino dei ducali è 'Thor' o 'Vichingo'.