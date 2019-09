Qualificazioni Euro 2020, i risultati: riscatto Germania, Lukaku a segno

La Germania passa in Irlanda del Nord, il Belgio travolge la Scozia con Lukaku e un super de Bruyne. Russia di misura col Kazakhistan.

Nella seconda tornata in pochi giorni di qualificazioni a , la riscatta il pesante ko interno rimediato contro la Germania e passa per 2-0 in . Bene anche gli stessi Oranje, che travolgono l'Estonia a domicilio.

Copertina anche per il di Lukaku, che va a segno nel 4-0 esterno contro la . De Bruyne scatenato: tre assist per i compagni e un goal. La ha la meglio solo negli ultimi secondi del modesto Kazakhistan.

I risultati

GRUPPO C

IRLANDA DEL NORD-GERMANIA 0-2 [48' Halstenberg, 92' Gnabry]

ESTONIA-OLANDA 0-4 [17' e 47' Babel, 76' Depay, 87' Wijnaldum]

GRUPPO E

AZERBAIGIAN-CROAZIA 1-1 [11' rig. Modric (C), 72' Khalilzade (A)]

UNGHERIA-SLOVACCHIA 1-2 [40' Mak (S), 50' Szoboszlai (U), 56' Bozenik (S)]

GRUPPO G

POLONIA-AUSTRIA 0-0

SLOVENIA-ISRAELE 3-2 [43' Verbic (S), 50' Natcho (I), 62' Zahavi (I), 66' Bezjak (S), 90' Verbic (S)]

LETTONIA-MACEDONIA DEL NORD 0-2 [14' Pandev, 17' Bardhi]

GRUPPO I

SCOZIA-BELGIO 0-4 [9' Lukaku, 24' Vermaelen, 32' Alderweireld, 82' de Bruyne]

RUSSIA-KAZAKISTAN 1-0 [89' Mario Fernandes]

SAN MARINO-CIPRO 0-4 [2' Kousoulos, 38' Papoulis, 73' Kousoulos, 75' Artymatas]