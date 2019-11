Qualificazioni Euro 2020, i risultati - Turchia e Francia alla fase finale

La Turchia pareggia per 0-0 contro l'Islanda e si qualifica alla fase finale di Euro 2020 insieme alla Francia. Stasera Inghilterra e Portogallo.

Dopo , , , , e anche la stacca ufficialmente il pass per la fase finale di grazie al pareggio ottenuto nel pomeriggio contro l' .

Il risultato di questa partita regala inoltre la qualificazione anticipata anche alla , che ha tre punti in più dell'Islanda ma è in vantaggio negli scontri diretti.

Sempre stasera potrebbero chiudere il discorso qualificazione anche l' , impegnata in casa contro Montenegro, e il che però deve tifare per l'impresa del Lussemburgo in . Scontro da dentro o fuori infine tra e Kosovo.

GRUPPO A

INGHILTERRA-MONTENEGRO [ore 20.45]

REPUBBLICA CECA-KOSOVO [ore 20.45]

GRUPPO B

PORTOGALLO-LITUANIA [ore 20.45]

SERBIA-LUSSEMBURGO [ore 20.45]

GRUPPO H

TURCHIA-ISLANDA 0-0

ALBANIA-ANDORRA [ore 20.45]

FRANCIA-MOLDAVIA [ore 20.45]