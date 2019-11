Qualificazioni Euro 2020, i risultati - Galles alla fase finale, battuta l'Ungheria

Il Galles batte l'Ungheria e vola a Euro 2020. La Germania travolge l'Irlanda del Nord in rimonta. Goleade di Belgio e Russia.

Nell'ultima giornata delle qualificazioni a è il a staccare il pass diretto per la fase finale grazie alla vittoria ottenuta contro l'Ungheria, che scivola addirittura al terzo posto del Gruppo 3 scavalcata anche dalla Slovacchia (in goal Hamsik).

A firmare la vittoria del Galles invece è stato lo juventino Ramsey, che ha realizzato la sua prima doppietta in Nazionale.

La batte l' in rimonta e condanna la alla seconda fascia nel sorteggio del 30 novembre. Tutto facile nello stesso girone per l' già qualificata in casa contro l'Estonia.

Goleada del che travolge Cipro senza Lukaku e Mertens, rimasti a riposo. La cala il poker a San Marino. L' , già qualificata, perde in Lettonia. Tra gli 'italiani' da segnalare il goal di Ilicic in -Slovenia.

GRUPPO C

GERMANIA-IRLANDA DEL NORD 6-1 [7' Smith (I), 19' Gnabry, 43' Goretzka, 47'e 60' Gnabry, 73' Goretzka, 91' Brandt (G)]

OLANDA-ESTONIA 5-0 [6' Wijnaldun, 19' Ake, 66' e 79' Wijnaldum, 87' Boadu]

GRUPPO E

GALLES-UNGHERIA 2-0 [15' e 47' Ramsey]

SLOVACCHIA-AZERBAIGIAN 2-0 [19' Bozenik, 86' Hamsik]

GRUPPO G

LETTONIA-AUSTRIA 1-0 [65' Oss]

MACEDONIA-ISRAELE 1-0 [47' pt Nikolov]

POLONIA-SLOVENIA 3-2 [3' Szymanski (P), 14' Matavz (S), 54' Lewandowski (P), 62' Ilicic (S), 81' Goralski (P)]

GRUPPO I

BELGIO-CIPRO 6-1 [14' Ioannou (C), 16' Benteke, 36' e 41' De Bruyne, 44' Carrasco, 51' aut. Christoforou, 68' Benteke (B)]

SAN MARINO-RUSSIA 0-5 [3' Kuzyayev, 19' Petrov, 49' Miranchuk, 56' Ionov, 78' Komlichenko]

SCOZIA-KAZAKISTAN 3-1 [34' Zaynutdinov (K), 48' McGinn, 64' Naismith, 91' McGinn (S)]