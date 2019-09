Qualificazioni Euro 2020, i risultati: Bosnia e Finlandia ok, bene la Spagna

Nel girone dell'Italia la Bosnia travolge il Liechtenstein, mentre la Finlandia supera di misura la Grecia. Spagna con il brivido contro la Romania.

Finisce la prima serata dedicata alle Nazionali in questa sosta dai campionati europei. L'Italia batte l'Armenia in rimonta per 3-1, ma nel suo stesso girone continua anche il cammino positivo di Finlandia e .

Scontate le vittorie di e rispettivamente contro Gibilterra e Isole Faroe. Mentre la corre più rischi del previsto contro la Romania: le Furie Rosse sono costrette anche a giocare in dieci parte del secondo tempo per l'espulsione del difensore Llorente.

Questi tutti i risultati della serata:

GRUPPO D

GIBILTERRA-DANIMARCA 0-6 [6' Robert Skov, 34', 50' Eriksen, 69' Delaney, 73', 78' Gytkjaer]

IRLANDA-SVIZZERA 1-1 [74' Schaer (S), 85' McGoldrick (I)]

GRUPPO F

ISOLE FAROE-SVEZIA 0-4 [12', 15' Isak, 23' Lindelof, 41' Quaison]

NORVEGIA-MALTA 2-0 [35' Berge, 45' King]

ROMANIA-SPAGNA 1-2 [29' Ramos (S), 47' Alcacer (S), 59' Andone (R)]

GRUPPO G

ISRAELE-MACEDONIA DEL NORD 1-1 [55' Zahavi (I), 64' Ademi (M)]

GRUPPO J

ARMENIA-ITALIA 0-0

BOSNIA-LIECHTENSTEIN 5-0 [11', 89' Gojak, 80' Malin (OG), 85' Dzeko, 87' Visca]

FINLANDIA-GRECIA 1-0 [52' Pukki]