Qualificazioni mondiali e Liga troppo vicine: rinviate le gare di Real e Atletico

Le due squadre di Madrid avrebbero dovuto giocare sabato, senza avere a disposizione calciatori come De Paul e Vinicius.

Real Madrid-Athletic Bilbao e Granada-Atletico Madrid non si giocheranno questo fine settimana. Il consiglio superiore dello sport spagnolo, l'CSD, ha infatti accolto la richiesta cautelare richiesta da LaLiga in relazione alle sfide della della nona giornata di campionato. Il motivo? Lo spettacolo.

Le due gare, infatti, avrebbero visto diversi giocatori sudamericani non disponibili, visto il ritorno in Spagna all'ultimo momento in seguito agli impegni delle qualificazioni mondiali. Corsa contro il tempo e niente da fare, considerando che Brasile, Argentina ed Uruguay giocheranno nella mattinata di venerdì 15.

Come ricorda il Real Madrid, che ha ufficializzato la decisione da parte del calcio spagnolo, i giocatori sarebbero stati poi impegnati in gare fondamentali nell'infrasettimanale di martedì 19 ottobre valide per la Champions League. In campo sia Blancos che rojiblancos.

La Liga non ha ancora annunciato le date dei due recuperi, che verranno confermate nei prossimi giorni. Le due squadre di Madrid avrebbero dovuto giocare sabato e poi martedì, con giocatori al minimo della forma: tra questi Gimenez, Vinicius, Casemiro e De Paul.

Nessun rinvio invece per il Barcellona, impegnato domenica in Liga e quindi mercoledì in Champions League. Lo slittamento delle gare è la conferma dopo il precedente delle qualificazioni di settembre: anche stavolta il calcio spagnolo ha deciso di non far giocare una sfida nonostante l'assenza di pochi, ma fondamentali, elementi.