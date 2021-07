Quali squadre sono state promosse in Serie A dalla Serie B?

Come di consueto, anche la Serie A 2021/2022 presenta tre nuove squadre promosse dalla Serie B 2020/2021.

Tre squadre dalla Serie B alla Serie A, due delle quali direttamente (le prime due classificate) e la restante dopo i playoff tra le migliori classificate. Anche nella Serie A 2021/2022 ci saranno nuove arrivate provenienti dalla cadetteria per provare ad essere le sorprese o quanto meno confermarsi nella massima serie.

Se Benevento, Crotone e Parma ripartono dalla Serie B, con la nomea di favorite insieme alle solite note Chievo, Brescia, Cittadella e compagnia, in Serie A tre ritorni: due sono ritorni dopo un ventennio, una habituè con continui sali e scendi tra una categoria e l'altra

SERIE A 2021/2022, LE NEOPROMOSSE

Empoli

Allenato dalla sorpresa Dionisi, passato a guidare il Sassuolo in seguito all'addio ucraino di De Zerbi, la squadra toscana è tornata in Serie A dopo appena un anno dopo aver staccato le contendenti a lungo, per poi perdere terreno nel finale, non abbastanza però per rischiare di veder sfumata la promozione. In panchina è tornato Andreazzoli.

Salernitana

La seconda squadra direttamente promossa in Serie A è quella campana, che darà vita ad un nuovo derby regionale, contro il Napoli, in seguito alla retrocessione del Benevento. Allenato da Castori, rivede la Serie A dopo un ventennio e diversi vecchi big come Di Vaio e Gattuso protagonisti all'Arechi.

Venezia

L'ultima squadra promossa in Serie A, dopo aver eliminato in finale playoff il Cittadella, è la formazione lagunare: nuovamente in Serie A dopo un ventennio. Un team tutto da scoprire, deciso a confermarsi nella massima serie e non essere solamente uno dei team meno esperti del campionato.