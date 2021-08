Quali squadre hanno vinto almeno uno Scudetto?

Non solo Inter, Milan e Juventus: tutte le squadre che hanno conquistato almeno uno Scudetto di Serie A dalla sua nascita al 2021.

Ci sono campionati in Europa senza una grandissima capace di vincere due decine di Scudetti, e ci sono tornei che al massimo hanno portato nove squadre in cento anni a vincere il titolo. Versioni opposte di tornei d'elite. In mezzo la Serie A, con un buon numero di vincenti, diventate però nel corso degli anni le solite note.

A inizio Serie A, infatti, le squadre capaci di vincere lo Scudetto sono state diverse, con grandi sorprese, almeno una per decennio, andando avanti nel tempo. Quante squadre hanno vinto lo Scudetto in Serie A? Decisamente di più rispetto ad un campionato come la Liga, ma seconda a tornei come la Ligue 1.

LE SQUADRE CHE HANNO VINTO LO SCUDETTO IN SERIE A

Juventus

Inter

Milan

Genoa

Pro Vercelli

Bologna

Torino

Roma

Fiorentina

Napoli

Lazio

Cagliari

Casale

Novese

Sampdoria

Verona

CHI NON HA MAI VINTO LO SCUDETTO?

Sono diverse le squadre che secono le convinzioni del grande pubblico hanno conquistato il titolo, senza però mai riuscirci: ci sono andate vicine con secondi e terzi posti, hanno fatto sognare i propri tifosi ma non hanno mai vinto il premio più ambito.

Le squadre arrivate seconde in Serie A, che non sono riuscite ad andare oltre, sono: