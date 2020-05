Quali campionati riprendono in Europa: le date

Dopo gli stop di Francia, Olanda e Belgio l'Europa è pronta per ripartire: tanti campionati tornano in campo, la Bielorussia non si è mai fermata.

L'Europa del calcio prova a reagire e pianifica un graduale ritorno in campo dopo il lungo stop dettato dall'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. Dopo gli stop di , e molti paesi si stanno preparando per tornare in campo, mentre c'è chi ha appena ripreso a giocare e chi non si è mai fermato.

La Francia e il Belgio hanno già decretato i rispettivi vincitori, mentre l'Eredivisie ha deciso di annullare tutto. Calcio fermo definitivamente anche in Lussemburgo, mentre le Far Oer hanno appena ripreso a giocare: in Bielorussia addirittura lo stop non è mai arrivato, dopo otto giornate sono arrivati i primi due casi di giocatori positivi, che hanno costretto le rispettive squadre a saltare il prossimo turno.

Le aperture più importanti sono arrivate da e : la ha già ufficialmente annunciato la ripresa il prossimo fine settimana, mentre la Premier League potrebbe ripartire a giugno sulla scia del via libera concesso dal governo britannico sullo svolgimento delle manifestazioni sportive a porte chiuse nella fase 2 del paese.

Altre squadre

In il presidente della Javier Tebas ha ipotizzato una possibile ripresa delle ostilità il 12 giugno, mentre l' resta ancora in attesa. Nel frattempo però il mese di maggio sarà quello del ritorno in campo per tanti campionati minori in Europa: in Estonia il 19, in Ungheria il 23 (coppa nazionale), in il 23, , , Lituania, e il 29, e il 30, il Kazakistan il 31.

La speranza è che l'evolversi dell'emergenza possa permettere a tutti gli altri campionati di ripartire regolarmente entro giugno, con l'obiettivo comune di terminare tutte le competizioni nazionali entro il 2 agosto, termine ultimo fissato dall'Uefa per concludere le stagioni.

Di seguito l'elenco dei campionati con le rispettive date:

Albania - 20 maggio (in attesa di conferma)

Andorra - non definito

Armenia - 23 maggio

Azerbaigian - 14 maggio (in attesa di conferma)

Bielorussia - iniziato il 19 marzo

- giugno (in attesa di conferma)

Bulgaria - 5/12 giugno

Cipro - 9 giugno (in attesa di conferma)

Croazia - 6 giugno

Estonia - 19 maggio

Far Oer - iniziato il 9 maggio

Georgia - non definito

Finlandia - luglio (in attesa di conferma)

- 2 giugno (in attesa di conferma)

Gibilterra - cancellato

- luglio (in attesa di conferma)

- non definito

- 13 giugno

Israele - 30 maggio

Kazakistan - 31 maggio

Kosovo - 30 maggio (in attesa di conferma)

Lettonia - giugno (in attesa di conferma)

Lituania - 29 maggio

Lussemburgo - cancellato

Moldova - 20 giugno

Montenegro - 2 giugno

Repubblica Ceca - 25 maggio

Romania - 5 giugno

- non definito

Serbia - 30 maggio

Slovacchia - giugno (in attesa di conferma)

Slovenia - non definito

- 12 giugno

Ungheria - 23 maggio