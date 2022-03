Quale squadra ha più tifosi nel mondo?

Quale sport ha il maggior numero di tifosi? Facile: il calcio. Principale passione in larga parte del mondo, il pallone è in continua evoluzione anche nelle nazioni in cui ha passato ha arrancato dietro basket, hockey, cricket o rugby. Essere fans porta a più livelli: dallo seguire solamente le partite raramente a avere il merchadingins completo della propria squadra con tanto di abbonamento gold. Caso per caso.

I club di successo sono solitamente i più supportati, ma entrano in gioco variabili come la geografia, la storia e il significato culturale. Non per forza, dunque, le squadre con più trofei sono quelle con maggiori tifosi in ogni angolo del pianeta. Le più preziose sono da decenni Real Madrid, Barcellona e Manchester United, ma dentro ci sono anche Bayern Monaco, Manchester City e Chelsea.

È quasi impossibile ottenere una cifra esatta su quanti tifosi ha ogni club, ma guardare dati come le vendite di magliette, le dimensioni dello stadio e i followers sui social media aiuta a creare un quadro approssimativo della popolarità di un determinato club.

QUALE SQUADRA HA PIÙ FOLLOWERS?

# Club Nazione Followers 1 Real Madrid Spain 252.1 million 2 Barcelona Spain 250.3 million 3 Man Utd England 142 million 4 Juventus Italy 104.1 million 5 Chelsea England 93.4 million 6 Liverpool England 92.7 million 7 PSG France 91 million 8 Bayern Munich Germany 88.7 million 9 Man City England 76 million 10 Arsenal England 75.9 million

Nota: Totale combinato di followers da Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube.

Real Madrid e Barcellona sono le squadre di calcio con il maggior numero di followers sui social media su tutti i principali canali: nessun'altra squadra si avvicina lontanamente ai rivali del Clasico. Il Manchester United, club che non aveva un account Twitter ufficiale fino ad aprile 2012 (tre anni dopo il Liverpool), è il secondo club più popolare online, ma è ben dietro Real e Barca. La Juventus segue i Red Devils, senza dubbio sostenuta dall'effetto del vecchio acquisto di Cristiano Ronaldo, con poco più di 100 milioni di followers.

Subito dopo Chelsea e Liverpool, con i Blues, forse sorprendentemente, leggermente davanti ai sei volte campioni d'Europa. Nonostante la loro statura relativamente nuova tra le tradizionali potenze del calcio mondiale, la presenza online del Paris Saint-Germain è considerevole, con poco meno di 100 milioni di follower. I giganti francesi hanno un'influenza sui social media paragonabile a quella del Bayern Monaco e maggiore di quella di Arsenal e Manchester City.

Il Milan, sette volte vincitore della Coppa dei Campioni, deve accontentarsi di un posto fuori dalla top 10 con poco più di 40 milioni di follower. I rossoneri sono leggermente avanti rispetto a Inter, Tottenham e Flamengo, che hanno tutti un seguito di 37-38 milioni.

# Club Stadio Capacità 1 Barcellona Camp Nou 99,000 2 Kaiser Chiefs Soccer City 94,700 3 Club America Estadio Azteca 87,500 4 ATK Mohun Bagan Salt Lake Stadium 85,000 5 Borussia Dortmund Signal Iduna Park 81,300 6 Real Madrid Santiago Bernabeu 81,000 7 Universitario Estadio Monumental 80,000 8 Inter/Milan San Siro 80,000 9 Flamengo/Fluminense Maracana 78,000 10 Esteghlal/Persepolis Azadi Stadium 78,000

Questa graduatoria mostra come no sia saggio giudicare la popolarità globale di un club basandosi esclusivamente sulle dimensioni del suo stadio. Mentre Barcellona e Real Madrid sono tra i primi 10 in termini di capienza dello stadio, società del calibro di Manchester United, Liverpool, Juventus e Bayern Monaco sono assenti.

Il Kaiser Chiefs sudafricano e il Club America messicano sono senza dubbio i più grandi club nei rispettivi paesi, ma il loro fascino non si estende oltre i loro confini allo stesso modo degli altri club. L'ATK Mohun Bagan potrebbe essere in grado di ospitare più fans all'interno del Salt Lake Stadium di quanti Man Utd possa ospitarne all'Old Trafford, ma non sono neanche lontanamente vicini al livello di tifosi.

In effetti, solo due dei primi 10 club più seguiti online - Real Madrid e Barcellona - figurano nell'elenco dei club con gli stadi più grandi.

QUALI CLUB VENDONO PIÙ MAGLIETTE?

Le maglie da calcio più popolari variano da paese a paese, quindi le maglie del Flamengo possono vendere bene in Brasile o le maglie del Caglairi possono andare bene in alcune parti d'Italia, ma non così bene al di fuori di questi paesi. Ci sono, tuttavia, una serie di chiari vincitori quando si tratta di vendite di magliette a livello globale, con milioni e milioni realizzati ogni anno.

Barcellona, Real Madrid, Manchester United e Liverpool figurano regolarmente negli elenchi delle maglie più vendute, così come Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain e Juventus. Secondo Planet Football, la maglia da casa del Liverpool è stata la maglia da calcio più venduta su Amazon, mentre le maglie da casa e da trasferta di Manchester United, Manchester City e Arsenal erano tutte tra le prime 10.

Tuttavia, quando si tratta solo del mercato statunitense, le maglie del Real Madrid e del Barcellona sono molto più desiderabili rispetto ai club della Premier League, con un certo numero di squadre messicane che si dimostrano popolari tanto da avvicinare le grandi mondiali.

QUALE SQUADRA HA PIÙ TIFOSI?

Domanda da un milione di dollari, ma Real Madrid e Barcellona sembrano avere il maggior numero di tifosi in tutto il mondo, con il Manchester United che segue i giganti del Clasico come terzo incomodo. Non solo il suddetto trio è in cima alla lista quando si tratta di followers sui social media, ma vanta anche alcuni dei più grandi stadi di calcio del mondo e vende il maggior numero di magliette in quasi tutti i mercati.

Il loro fascino è veramente globale e questo si riflette nel loro valore. In effetti, sono le uniche squadre di calcio nella top 10 delle squadre sportive di maggior valore stilata da Forbes a livello globale.

Liverpool, Juventus e Bayern Monaco sono giganti tradizionali in ritardo rispetto ai primi tre, mentre i colossi new age come Chelsea e Manchester City vantano comunque un notevole supporto.