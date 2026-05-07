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Leonardo Gualano

Quale partita su TV8 stasera 7 maggio: Europa League e Conference League anche in chiaro e gratis? Dove vedere le semifinali di ritorno

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Oggi si giocano le semifinali di ritorno di Europa League e Conference League: quale partita verrà trasmessa in chiaro?

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Europa League e Conference League tornano questa sera, giovedì 7 maggio, protagoniste con le gare di ritorno delle semifinali.

Le due competizioni europee si apprestano dunque a conoscere le loro finaliste e lo faranno nell'ambito di una serata che ovviamente proporrà ben quattro partite.

In Europa League, Aston Villa e Nottingham Forest si affrontano in un derby tutto inglese. Al Villa Park di Birmingham si ripartirà dall'1-0 per gli ospiti, che all'andata si sono imposti grazie ad un goal su rigore di Wood.

Nella seconda semifinale, il Friburgo, tra le mura amiche dell'Europa-Park, proverà invece a ribaltare il 2-1 subito in Portogallo all'andata sul campo del Braga.

In Conference League, a contendersi i due pass per la finale saranno invece Crystal Palace e Shakhtar, e Strasburgo e Rayo Vallecano.

Nel primo caso gli inglesi proveranno a difendere il 3-1 dell'andata, nel secondo si ripartirà dall'1-0 con il quale gli spagnoli si sono imposti nel primo confronto. 

Come guardare le semifinali di Europa League e Conference League in diretta? Canale TV e streaming

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Le quattro partite saranno tutte visibili solo per gli abbonati su Sky Sport, che detiene i diritti di entrambe le competizioni. Oppure in diretta streaming su NOW. Non è invece prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di nessuna delle semifinali di ritorno di Europa League e Conference League.

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