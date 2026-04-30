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Lelio Donato

Quale partita su TV8 stasera 30 aprile: Europa League e Conference League anche in chiaro e gratis? Dove vedere le semifinali d'andata

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Oggi si giocano le quattro semifinali d'andata di Europa League e Conference League senza squadre italiane in campo: quale partita verrà trasmessa in chiaro?

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Stasera, giovedì 30 aprile, si giocano le semifinali d'andata di Europa League e Conference League.

Quattro le gare in programma tutte alle ore 21.00 e senza squadre italiane dopo le eliminazioni di Bologna e Fiorentina ai quarti di finale.

Le due semifinali di Europa League vedono affrontarsi Braga e Friburgo e Nottingham Forest contro Aston Villa in un derby tutto inglese. 

Mentre le due semifinali di Conference League sono Shakhtar Donetsk-Crystal Palace e Rayo Vallecano-Strasburgo.

Come guardare le semifinali di Europa League e Conference League in diretta? Canale TV e streaming

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Le quattro partite saranno tutte visibili solo per gli abbonati su Sky Sport, che detiene i diritti di entrambe le manifestazioni. Oppure in diretta streaming su NOW. Non è invece prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di nessuna delle quattro semifinali di Europa League e Conference League.

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