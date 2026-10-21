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Champions League
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Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 stasera 21 ottobre: Champions League anche in chiaro, la sfida gratis del mercoledì

Bayern Monaco vs Arsenal
Bayern Monaco
Arsenal
Champions League

Si chiude la terza giornata della Fase Campionato di Champions League: in campo anche Como e Inter. Cosa si potrà vedere gratis e in chiaro su TV8.

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Dopo le partite del martedì, spazio al secondo spezzone del mercoledì: si chiude la terza giornata della Fase Campionato di Champions League e in campo scendono anche Como e Inter, rispettivamente contro Manchester United e Shakhtar Donetsk.

Tutte le partite di questa sera, mercoledì 21 ottobre, saranno visibili in diretta e in esclusiva su Sky e NOW, a parte proprio la sfida dell'Inter contro lo Shakhtar, che verrà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video.

Una delle gare, però, sarà visibile anche in chiaro e gratis su TV8: dunque senza la necessità di aver sottoscritto un abbonamento agli altri broadcaster che detengono i diritti della Champions League.

BAYERN-ARSENAL SU TV8

La partita in questione è Bayern-Arsenal, match tra le due battistrada della Fase Campionato di un anno fa nonché due delle principali candidate a vincere la Champions League quest'anno. La squadra di Kompany ha raccolto 4 punti su 6, quella di Arteta 6 su 6 e spera stasera di rimanere a punteggio pieno.

COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

Per assistere ai programmi e agli eventi di TV8 in diretta, come detto, non serve alcun abbonamento: la visione è gratuita. Per godersi Bayern-Arsenal si dovrà dunque accedere al canale numero 8 del Digitale Terrestre oppure al sito ufficiale dell'emittente.

BAYERN-ARSENAL SU SKY E NOW

Bayern-Arsenal sarà visibile anche su Sky e NOW per chi possiede un abbonamento a uno o a entrambi i broadcaster. Per quanto riguarda Sky, i canali per seguire il match saranno Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Lorenzo Minotti.

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