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Champions League
team-logoRB Lipsia
Red Bull Arena Leipzig
team-logoManchester City
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
Stefano Silvestri

Quale partita su TV8 oggi 4 novembre: Champions League anche in chiaro, la gara visibile gratis stasera

Champions League
RB Lipsia vs Manchester City
RB Lipsia
Manchester City

Come ogni settimana, una partita della Fase Campionato di Champions League potrà essere vista anche senza bisogno di un abbonamento.

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Prezzo mensile da4,99 € al mese
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Sky

✅ Trasmette 185 delle 203 partite totali a stagione in diretta esclusiva

✅ Include la visione integrale di UEFA Europa League e Conference League

✅ Offre Diretta Gol per seguire tutti i campi in contemporanea con standard 4K HDR

Prezzo mensile da24,90 € al mese
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Si chiude la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League. Dopo le partite del martedì, che hanno visto l'Inter trionfare in casa del Feyenoord e la Roma venire clamorosamente rimontata in casa del Manchester United, spazio a quelle del mercoledì.

In campo le restanti due formazioni italiane, ovvero il Como e il Napoli, di scena rispettivamente sul campo del Lens e del Porto: la prima partita sarà visibile su Sky e NOW, la seconda su Prime Video.

Una partita, come accade in ogni settimana di Champions League, sarà però trasmessa anche gratuitamente e senza bisogno di alcun abbonamento su TV8.

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LIPSIA-MANCHESTER CITY ANCHE IN CHIARO

La partita scelta per la quarta giornata è quella tra Lipsia e Manchester City, in programma alla Red Bull Arena di Lipsia alle ore 21 di stasera mercoledì 4 novembre. Match visibile in chiaro su TV8 ma anche su Sky e NOW, in questi casi tramite abbonamento. I canali Sky sono Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Prossime partite
RBL

RBL

Champions League

04 nov 2026

MCI

MCI

COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

Per vedere TV8, e dunque anche la sfida tra Lipsia e Manchester City, in diretta tv si deve accedere al canale numero 8 del Digitale Terrestre. Come detto la visione è gratuita e in chiaro. Medesimo discorso per la diretta streaming, collegandosi con il sito di TV8.

LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE

  • 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
  • 18.45 AEK-Real Madrid - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
  • 18.45 Fenerbahçe-Liverpool - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
  • 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
  • 21.00 Porto-Napoli - PRIME VIDEO
  • 21.00 Lens-Como - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
  • 21.00 Lipsia-Manchester City - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
  • 21.00 Slavia Praga-Arsenal - SKY SPORT (canale 254) e NOW
  • 21.00 Borussia Dortmund-Betìs - SKY SPORT (canale 255) e NOW
  • 21.00 PSV-Bruges - SKY SPORT (canale 256) e NOW
  • 21.00 Viking-Sabah - SKY SPORT (canale 257) e NOW

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