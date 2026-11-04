Quale partita su TV8 oggi 4 novembre: Champions League anche in chiaro, la gara visibile gratis stasera

Si chiude la quarta giornata della Fase Campionato di Champions League. Dopo le partite del martedì, che hanno visto l'Inter trionfare in casa del Feyenoord e la Roma venire clamorosamente rimontata in casa del Manchester United, spazio a quelle del mercoledì.
In campo le restanti due formazioni italiane, ovvero il Como e il Napoli, di scena rispettivamente sul campo del Lens e del Porto: la prima partita sarà visibile su Sky e NOW, la seconda su Prime Video.
Una partita, come accade in ogni settimana di Champions League, sarà però trasmessa anche gratuitamente e senza bisogno di alcun abbonamento su TV8.
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LIPSIA-MANCHESTER CITY ANCHE IN CHIARO
La partita scelta per la quarta giornata è quella tra Lipsia e Manchester City, in programma alla Red Bull Arena di Lipsia alle ore 21 di stasera mercoledì 4 novembre. Match visibile in chiaro su TV8 ma anche su Sky e NOW, in questi casi tramite abbonamento. I canali Sky sono Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.
COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING
Per vedere TV8, e dunque anche la sfida tra Lipsia e Manchester City, in diretta tv si deve accedere al canale numero 8 del Digitale Terrestre. Come detto la visione è gratuita e in chiaro. Medesimo discorso per la diretta streaming, collegandosi con il sito di TV8.
LE PARTITE DI MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE
- 18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
- 18.45 AEK-Real Madrid - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
- 18.45 Fenerbahçe-Liverpool - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
- 21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
- 21.00 Porto-Napoli - PRIME VIDEO
- 21.00 Lens-Como - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
- 21.00 Lipsia-Manchester City - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
- 21.00 Slavia Praga-Arsenal - SKY SPORT (canale 254) e NOW
- 21.00 Borussia Dortmund-Betìs - SKY SPORT (canale 255) e NOW
- 21.00 PSV-Bruges - SKY SPORT (canale 256) e NOW
- 21.00 Viking-Sabah - SKY SPORT (canale 257) e NOW