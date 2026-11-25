La Fase Campionato di Champions League è arrivata alla quinta giornata, che per quanto riguarda le squadre italiane ha già visto la vittoria casalinga del Como contro l'AEK Atene e l'ottimo pareggio esterno del Napoli di Massimiliano Allegri sul campo del Manchester City.

Nella giornata di mercoledì 25 novembre scendono in campo anche l'Inter, impegnata a 'San Siro' contro lo Stoccarda e soprattutto la Roma attesa dalla proibitiva trasferta in casa del PSG campione d'Europa in carica.

Ma le due partite delle italiane in Champions League saranno visibili anche gratis in diretta tv o streaming oppure bisogna possedere un abbonamento a Sky, NOW o Prime Video? Quale gara viene trasmessa in chiaro su Tv8 oggi mercoledì 25 novembre?

LILLE-BAYERN MONACO IN DIRETTA TV GRATIS

Inter-Stoccarda verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport, mentre per vedere la partita in diretta streaming bisognerà collegarsi su Sky Go o possedere un abbonamento a Now. PSG-Roma invece è un'esclusiva di Prime Video dunque non sarà visibile in diretta tv gratis su Tv8.

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La gara di Champions League trasmessa in chiaro mercoledì 25 novembre è Lille-Bayern Monaco e sarà visibile su Tv8 a partire dalle ore 21.00.

COME VEDERE TV8 IN TV E STREAMING

Per vedere TV8, che stasera trasmette in diretta e in chiaro la sfida di Champions League tra Lille e Bayern Monaco, si deve accedere al canale numero 8 del Digitale Terrestre. Mentre la diretta streaming della partita è disponibile collegandosi con il sito di TV8.

LE PARTITE DI MERCOLEDI 25 NOVEMBRE