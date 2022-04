Quale giocatore ha segnato più goal nel Derby d'Italia? I migliori marcatori

Una delle partite più importante al mondo, nella top tre italiana. Juventus contro Inter, Inter contro Juventus: semplicemente il Derby d'Italia. Le squadre che hanno vinto più trofei italiani, in un confronto eterno non solo due o più volte all'anno, ma anche a distanza. Una sfida che porta alla leggenda in caso di goal e momenti decisivi.

Segnare una rete nel Derby d'Italia è essenziale per qualunque giocatore delle due squadre: anche davanti a flop, spesso questo viene dimenticato grazie ad una rete segnata in maglia Inter o Juventus, contro la rivale di sempre. C'è però chi è riuscito ad andare oltre, mettendo insieme due, tre o più goal: i cannonieri della gara.

Fuoriclasse e campioni che hanno fatto del Derby d'Italia un match essenziale nella loro carriera.

I MIGLIORI MARCATORI DEL DERBY D'ITALIA