Chi è il giocatore che ha segnato più goal in Coppa Italia?

Nel corso degli anni, da vetrina per le seonde linee, la Coppa Italia si è trasformata in un trofeo essenziale da vincere. In campo dagli ottavi, in cui entrano le big, tutti i titolari, così da provare ad allargare la propria bacheca e sfidare la vincente dello Scudetto nella Supercoppa Italiana. Insomma, niente turnover.

Non tupisce dunque che la classifica marcatori all-time della Coppa Italia - che va avanti oramai da un secolo - presenti sempre più grandi campioni e non solamente seconde linee che a metà del nuovo millennio provavano a guidare la propria squadra verso la vittoria finale.

L'articolo prosegue qui sotto

COPPA ITALIA, CHI HA SEGNATO PIÙ RETI?

Alessandro 'Spillo ' Altobelli, Campione del Mondo 1982 con l'Italia e mito dell'Inter, è il primatista di goal in Coppa Italia. Con la maglia nerazzurra, ma anche con quelle di Brescia e Juventus, ha messo insieme 56 goal in 90 presenze nella competizione.

Tra il 1974 e il 1990 Altobelli ha portato l'Inter a vincere la Coppa Italia del 1978 e del 1982, conquistando la classifica marcatori stagionale in quest'ultima stagione. Due finali giocate, due vinte. In carriera diverse semifinali raggiunte dai nerazzurri grazie ai suoi goal, senza però arrivare all'ultimo atto del torneo.

LA CLASSIFICA MARCATORI ALL-TIME DI COPPA ITALIA

I maggiori marcatori del torneo sono tutti dello scorso millennio, non solo Altobelli. Il motivo? Le big entravano in gioco da subito e non dagli ottavi e difficilmente i titolari partivano dalla panchina. Protagonisti in Serie A, protagonisti anche in Coppa Italia.

Alessandro Altobelli, 56 goal Roberto Boninsegna, 48 goal Giuseppe Savoldi, 47 goal Gianluca Vialli, 43 goal Bruno Giordano, 38 goal Paolo Pulici, 38 goal Pietro Anastasi, 36 goal Roberto Baggio, 36 goal Roberto Mancini, 33 goal Gigi Riva, 32 goal

I MIGLIORI MARCATORI DI COPPA ITALIA IN ATTIVITÀ

Solamente oltre il 70esimo posto della classifica all-time si trovano giocatori che ancora militano nelle squadre di Serie A o B. Del resto le sfide di Coppa Italia si sono ridotte all'osso, tanto che un giocatore delle squadre in campo dagli ottavi in poi, giocano al massimo cinque sfide (due nelle semifinali).