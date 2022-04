Quagliata si mette in mostra: primo goal in Olanda

Non è certo un campionato famoso per i calciatori italiani, l'Eredivisie. Rispetto ad altri grandi tornei europei e mondiali, infatti, il torneo olandese ha avuoto pochi interpreti della penisola al suo interno e ancor meno elementi capaci di andare in goal. Domenica è arrivato il quarto, Giacomo Quagliata.

In rete nel match tra il suo Heracles Almelo e il Fortuna Sittard per il 28esimo turno di Eredivisie, Quagliata trova il goal nel massimo torneo dei Paesi Bassi dopo Marco De Marchi, che ha fatto parte del Vitesse tra il 1997 e il 2000 (anno di nascita del nuovo arrivato), Kingsley Boateng (nato in Ghana e naturalizzato italiano, in goal con il NAC Breda nel 2014/2015) e ovviamente Graziano Pellé, letale con le maglie di AZ e soprattutto Feyenoord qualche anno fa.

Quagliata è arrivato in Olanda nel 2020 dopo la partenza di Czyborra all'Atalanta, scelto per presidiare la fascia: il terzino ha conquistato anche la Nazionale Under 21 grazie alle sue prestazioni all'estero, giocando la sua seconda gara con gli azzurrini lo scorso 29 marzo contro la Bosnia.

Palermitano, Quagliata ha giocato in Serie D e C con Latina, Bari e Pro Vercelli. E' stato scelto dall'Heracles proprio nonostante militasse nella terza serie, compiendo un balzo importante nella massima serie olandese, la prima della sua giovane carriera.

Nel 2021 si è parlato di un possibile ritorno in Italia e dell'interessamento di diversi club importanti. Quagliata sbarcherà in Serie A il prossimo giugno? Per ora nessun segnale in merito, anche visto e considerando come lo scorsoo anno il ventunenne avesse evidenziato di essere aperto ad un ritorno, senza esserne ossessionato.

Sotto contratto con l'Heracles fino al 2023, il terzino sinistro ha fornito anche tre assist in stagione. Tra l'altro Quagliata è anche nella top tre dei giocatori più ammoniti durante l'Eredivisie 2021/2022: a nove gialli, solamente Maher e Van der Maarel hanno fatto 'meglio' con dieci.