Quagliarella non convocato per Sassuolo-Sampdoria: problema al flessore

Sampdoria senza Fabio Quagliarella in casa del Sassuolo: l'attaccante non è stato nemmeno convocato, alla pari di Ramirez e di Torregrossa.

Dopo aver battuto in rimonta il Verona, e poi il Crotone in trasferta, la Sampdoria cerca ulteriore continuità sul campo del Sassuolo. Ma dovrà destreggiarsi senza Fabio Quagliarella, il suo uomo di punta, match winner in Calabria e, ora, costretto a saltare la gita in Emilia.

Sul proprio sito ufficiale, la Samp ha diramato l'elenco dei 23 convocati scelti da Claudio Ranieri per il match di domani sera. Una lista in cui, appunto, non compare Quagliarella, vittima di problemi muscolari, così come Gaston Ramirez, oltre al lungodegente Ernesto Torregrossa.

Il comunicato della Sampdoria:

"La Sampdoria ha ultimato la preparazione alla trasferta di Reggio Emilia dove domani, sabato, affronterà il Sassuolo al “Mapei Stadium”. Al termine della rifinitura mattutina sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, Claudio Ranieri ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con i neroverdi. Scelti da Goal Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN

Probabili formazioni Serie A: 33ª giornata

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming Tornano a disposizione Bartosz Bereszynski e Albin Ekdal, assenti invece Fabio Quagliarella (problema al flessore della coscia sinistra, conseguenza di una botta rimediata a Crotone), Gastón Ramírez (contusione al ginocchio sinistro, subita durante l’allenamento post Samp-Verona) ed Ernesto Torregrossa, alle prese con il proprio programma di recupero".

L'elenco dei convocati della Sampdoria:

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Keita, Gabbiadini, La Gumina.