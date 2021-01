Quagliarella alla Juve? Paratici: "Gli vogliamo bene, ma la rosa è competitiva"

Il dg della Juventus non si sbilancia sul possibile ritorno di Fabio Quagliarella: "Vedremo dopo questo ciclo di partite".

Pirlo l'ha fatto capire tra le righe in più di una circostanza: la avrebbe bisogno di una nuova punta che possa dare il cambio ai titolari, deficit che l'infortunio di Morata ha decisamente amplificato.

Fabio Quagliarella è uno dei nomi finiti sul taccuino di Fabio Paratici che, ai microfoni di 'Sky Sport', ha però preferito evitare di esporsi troppo su un tema delicato qual è il mercato.

"Quagliarella? Siamo riconoscenti ai giocatori che sono stati qui da noi, gli vogliamo bene. Ho avuto Fabio anche ai tempi della , lo conosco da tantissimi anni ma il mercato non è dato solo dalle difficoltà economiche. Se faremo un acquisto? Crediamo di avere una rosa competitiva, vedremo dopo queste partite".

Oggi Quagliarella è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro vinto dalla sua Sampdoria contro l' , tre punti fondamentali per il gruppo allenato da Claudio Ranieri.