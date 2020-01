Quagliarella highlander: doppietta a 36 anni, nessuno come lui in Europa

Tra due settimane Quagliarella compirà 37 anni, ma sa ancora essere decisivo: è il più anziano ad aver segnato due reti nella stessa gara.

Si è fatto attendere a lungo, Fabio Quagliarella. Dopo aver vinto a sorpresa la classifica cannonieri nella passata stagione, l'attaccante della non ha certo disputato un grande campionato fin qui, segnando appena tre reti fino alla doppietta decisiva contro il .

Seconda doppietta stagionale per Quagliarella, che in stagione ha segnato due goal contro il a inizio dicembre e una rete al a inizio settembre. Nulla più per il capitano della Sampdoria, deciso a risalire la china delle reti per migliorare la propria statistica all-time in e con la maglia blucerchiata.

Con le due reti al Brescia, Quagliarella è diventato tra l'altro il giocatore più anziano dei maggiori cinque campionati a segnare una doppietta in questa stagione. Diversi giocatori oltre i 35 sono andati in goal, ma non l'ex (che compirà 37 anni il prossimo 31 gennaio).

Zlatan Ibrahimovic potrebbe superare Quagliarella dopo aver sfiorato il sorpasso già contro il Cagliari, vista la doppietta negata dal VAR che lo avrebbe reso il primo della lista. Così come Palacio, più anziano e alla ricerca di due goal nella stessa gara per migliorare la classifica del .

Se in diversi giocatori over 35 sono in grado di trovare, anche con continuità la via della rete, in Premier League il marcatore più anziano di questa stagione non ne ha neanche 34. Milner, centrocampista del , li ha appena compiuti, ma ha segnato la sua ultima rete ancora da 33enne.

Leggermente meglio (o peggio) la , con Baier, Ibisevic, Kalou e Wendt in goal dopo aver compiuto i 34 anni. Nessuno però come Quagliarella, quasi 37enne ma ancora in grado di segnare doppiette. Sopratutto di pregevole fattura.