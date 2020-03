Quagliarella dice la sua: "Giocare a porte chiuse è un altro sport"

Fabio Quagliarella ha segnato la doppietta decisiva contro il Verona, ma non è certo contento: "Certe cose mi lasciano perplesso..."

In un clima senza dubbio singolare e fuori dal normale, anche la ha giocato oggi in , contro il . La squadra di Ranieri ha trovato una bella vittoria contro il Verona, guadagnando punti fondamentali per la lotta alla salvezza.

Mattatore della partita Fabio Quagliarella, con una doppietta decisiva. Ma a fine partita, ai microfoni di 'Sky Sport', il bomber blucerchiato ha parlato della situazione legata al Coronavirus e alle misure restrittive che tutti devono attenzionare.

"Giocare a porte chiuse è un altro sport. A inizio partita non puoi dare la mano all'avversario poi quando inizi ci sono le marcature sui calci d'angolo, mi viene da ridere, mi lascia perplesso. Rinvii e decisioni continue? Stacchi non stacchi, concentrato non concentrato... non è facile sicuramente".

Si parla anche di un possibile sciopero dei calciatori, promosso da Damiano Tommasi. Quagliarella è ancora dubbioso.