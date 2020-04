Quagliarella da record: ha ottenuto più rigori di tutti in Europa

L'esperienza del capitano blucerchiato fondamentale prima dello stop del campionato: e lo sarà sicuramente anche alla ripresa del torneo.

E' ancora presto, ma giorno dopo giorno la sembra riavvicinarsi. A inizio maggio la ripresa degli allenamenti se dovesse arrivare l'ok di sanità e governo, dunque a poche settimane dall'estate un nuovo inizio a porte chiuse per poter concludere il campionato. Spera di chiuderlo al meglio la di Fabio Quagliarella .

In piena lotta salvezza prima dello stop al torneo, la Sampdoria aveva però ritrovato il suo bomber, autore di quattro reti nelle ultime quattro gare giocate. Un segnale importante per la ripresa, anche considerando quel dato che lo rende numero uno nei maggiori campionati europei.

L'esperienza di Quagliarella, i suoi movimenti da giocatore che in area ne ha visto di cotte e di crude, hanno permesso al capitano della Sampdoria di diventare il calciatore dei maggiori campionati europei ad aver ottenuto più rigori. Segno di come sia difficile contenerlo nonostante i 37 anni sulla carta d'identità.

Quattro i rigori ottenuti da Quagliarella nel campionato 2019/2020 primo dello stop causato dal covid-19, alla pari con alcuni colleghi europei decisamente più giovani, come Rashford del , Fekir e Mahrez. Insieme a loro un vecchio volpone come l'attaccante della Sampdoria.

Per la Sampdoria sarà fondamentale avere Quagliarella al top e decisivo anche in questi termini nel mese di giugno, visto che per ottenere la salvezza, seppur particolare e in mezzo ad una fase due dell'emergenza, servirà esperienza ai massimi livelli.

In scadenza di contratto con la Sampdoria nel 2021, Quagliarella potrebbe comunque continuare ad essere faro del team ligure anche in futuro. Molto dipenderà da come si evolverà l'attuale situazione e quanto il corpo dell'ex risponderà all'appello.