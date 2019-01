Qatar 2022, al Mondiale l'alcol costerà caro: arriva la "tassa sul peccato"

Bere una birra in Qatar durante i Mondiali 2022 potrebbe costare molto caro. Gli organizzatori vogliono introdurre una "sin tax" sugli alcolici.

Un Mondiale a basso tasso alcolemico, quello che gli organizzatori di Qatar 2022 stanno cercando di programmare. Il consumo delle bavande alcoliche è proibito dalla religione musulmana e per questo motivo in Qatar potrebbe essere introdotta una tassa per aumentare, e di molto, il costo dell'alcol e disincentivarne così l'assunzione.

Secondo quanto riportato da 'Sky News', gli spettatori presenti al Mondiale potrebbero trovarsi a pagare oltre 80 euro per una singola bottiglia di un qualsiasi alcolico. Oltre 90 euro per una cofezione di 24 lattine di birra.

Tutta colpa di quella che è già stata rinominata come "sin tax" ("tassa sul peccato"). Il proveddimento, se attuato, porterà a un aumento del 100% sul prezzo delle bevande alcoliche. Costi altissimi, che potrebbero portare molti tifosi a un Mondiale da astemi.

Oltre allo scoglio del prezzo, gli spettatori presenti in Qatar dovranno rispettare anche un altro divieto. Non sarà infatti permesso bere in pubblico ma soltanto in apposite aree allestite dagli organizzatori. Regole rigidissime per rispettare le tradizioni del Paese che ospiterà la più importante manifestazione calcistica.