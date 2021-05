"Puntalo che è scarso": Balotelli entra e segna, poi litiga con un dirigente

Dopo la provocazione a un giocatore della Salernitana ("Puntalo che è scarso"), Balotelli entra e fa subito goal. Ma si scatena subito la scintilla...

torna grande protagonista in Serie B con la maglia del Monza. Un ingresso in campo devastante, con doppietta decisiva nel giro di dieci minuti nel 3-1 contro la Salernitana, nello scontro diretto per la promozione.

Ma come spesso accade, Balotelli è protagonista nel bene e nel male. Prima di entrare in campo provoca infatti il difensore avversario Gyomber: "Puntalo che è scarso" , l'indicazione al compagno Dany Mota che ovviamente non viene apprezzata dai componenti della panchina della Salernitana.

Parole che non passano affatto inosservate e che scatenano la scintilla dopo il primo goal di Balotelli, che, a segno pochissimi istanti dopo essere entrato ed essersi liberato proprio della marcatura dello stesso Gyomber, durante l'esultanza va a litigare con la panchina della Salernitana e un dirigente .



Nel finale il goal del 3-1, che rilancia il Monza nella lotta per la promozione diretta.

Polemiche a parte, con questa doppietta Balotelli sale a quota 4 goal in campionato: tre di essi sono stati realizzati proprio contro la Salernitana.