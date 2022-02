Pullman del Benevento colpito da un sasso: il club ha sporto denuncia

Brutto episodio con il Benevento protagonista prima della gara al 'Renato Curi' di Perugia, valida per il 26° turno del campionato di Serie B. Nella giornata di ieri, alla vigilia del match, il vetro anteriore del pullman del club sannito è stato colpito da un sasso.

Per fortuna, solo tanto spavento per calciatori e staff tecnico del Benevento, con l'autista che è riuscito a mantenere il sangue freddo e la calma ed evitare di sbandare. Nessun membro della delegazione è rimasto ferito dopo l'episodio, accaduto sulla E45, nei presi di Todi.

La squadra di Fabio Caserta è arrivata in hotel con un'ora e mezza di ritardo rispetto al programma. Il tecnico dei sanniti ha raccontato le sensazione dopo il brutto episodio:

"Si è trattato del gesto di un folle, non ci sono altre spiegazioni, i calciatori e tutti noi abbiamo pensato al peggio perché il fragore è stato forte. L’autista è stato bravissimo e fortunatamente non ci sono state conseguenze".

Questa mattina, il Perugia ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha espresso la solidarietà nei confronti del Benevento, oggi avversario in campo nella sfida con calcio d'inizio alle 16:20.

"Il Presidente Massimiliano Santopadre e tutto AC Perugia Calcio esprimono massima solidarietà e vicinanza al Benevento Calcio in relazione all’accaduto verificatosi nella giornata di ieri certi che sia il gesto sconsiderato di un folle o un episodio causato da eventi accidentali e altresì convinti che oggi sia una grande giornata di sport in campo e sugli spalti".

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il Benevento ha sporto denuncia contro ignoti questa mattina. Caserta spera che l'episodio non condizioni i suoi calciatori nella gara chiave nella volata per la promozione in Serie A contro il Perugia.