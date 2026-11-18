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Gli Stati Uniti hanno perso il loro commissario tecnico, ma continuano vedere la loro stella brillare. Christian Pulisic è stato ancora una volta il grande protagonista contro Haiti, nel match di ritorno dei quarti di finale di Concacaf Nations League giocato al TQL Stadium di Cincinnati e vinto 2-0 grazie alle reti del milanista e di Hall, su due assist di McKennie.

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Dopo la doppietta nella sfida di andata, l'attaccante del Milan si è ripetuto nel match di ritorno, trovando il momentaneo 1-0 in modo spettacolare: ha iniziato l'azione servendo centralmente Julian Hall, che ha allargato a destra per Weston McKennie, il cross dello juventino ha trovato Pulisic, che in sforbiciata a incrociare sul secondo palo ha battuto Alexander Pierre, rimasto immobile.

Un gran goal, il 36esimo con la maglia degli Stati Uniti per l'ex Chelsea e Borussia Dortmund, che in questa stagione ha ritrovato lo smalto perso lo scorso anno, soprattutto nei primi mesi del 2026 nei quali, anche per problemi fisici, non è riuscito a fare la differenza con Allegri in panchina, fallendo la qualificazione alla Champions League. Con la maglia del Milan quest'anno ha segnato 4 goal in 8 partite di campionato, mentre in Europa League deve ancora sbloccarsi ma per Amorim resta un valore aggiunto.

Con i rossoneri prima della pausa per le nazionali ha rinnovato il contratto, che era in scadenza nel 2027. Il nuovo accordo è fino al 2031, con un sostanziale aumento dell'ingaggio. Lo stipendio arriverà infatti a toccare i 5 milioni di euro netti a stagione bonus esclusi che quindi diventeranno, mantenendo i vantaggi fiscali del Decreto Crescita, i 6,5 milioni di euro lordi.

Cardinale, suo grande estimatore, non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di lasciarlo partire. Dopo il Mondiale, giocato in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada, Pulisic è finito nel mirino di diverse squadre, tra le quali il New York City FC, franchigia della Major League Soccer, ma la trattativa non ha mai preso il volo per la volontà del patron di RedBird e dei rossoneri, che considera Pulisic un pilastro sportivo e commerciale.

Da quando è arrivato al Milan, nell'estate 2023 dal Chelsea, Pulisic ha segnato 46 volte in 145 partite, considerando tutte le competizioni.