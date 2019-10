Pulisic ai margini del Chelsea: a Lille Lampard lo manda in tribuna

Christian Pulisic non è nemmeno in panchina a Lille: prosegue il momento complicato del giovane americano, preso per 64 milioni dal Borussia Dortmund.

64 milioni di euro per zero presenze in . Non si può certo dire che l'inizio di stagione di Christian Pulisic, al pari di quello del , sia stato pari alle alte aspettative riposte su di lui. Anzi.

Con DAZN segui la Championship IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ultimo colpo all'autostima del giovanissimo americano, acquistato a gennaio dal ma arrivato a Londra in estate, arriva da . Nella formazione comunicata dal Chelsea contro i Dogues, gara valevole per la seconda giornata dei gironi di Champions, Pulisic non c'è. In campo, ma nemmeno in panchina.

Così come Lorenzo Insigne a Genk, anche Pulisic è stato mandato in tribuna per scelta tecnica dal proprio allenatore, Frank Lampard. Il quale ha trovato un vestito di gioco che, accanto alla prima punta Abraham, vede la presenza di Willian e Pedro, con uno tra Mount e Kovacic a sostegno.

Per Pulisic, insomma, gli spazi sono al momento particolarmente ristretti. L'ex è sceso in campo appena tre volte da titolare in Premier League, una in Supercoppa Europea e un'altra in League Cup contro il Grimsby Town. In Champions League, come detto, una panchina contro il e ora la tribuna di Lille.

Troppo poco per uno dei talenti più futuribili proposti dal calcio mondiale. L'unico vero volto nuovo della stagione del Chelsea, penalizzato dal blocco al calciomercato e costretto a fare di necessità virtù con una rosa giovane e inesperta. Pulisic, uno che ha esordito in Champions a 16 anni appena compiuti, avrebbe dovuto essere l'arma in più: al momento non è così.