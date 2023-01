Pubblicata la ‘Carta Ronaldo’: c’è la firma di Paratici, non quella del campione portoghese

Il ‘Corriere della Sera’ ha pubblicato il documento che “non doveva esistere”: certificherebbe un debito maturato dalla Juventus.

Per mesi ci si è chiesti se esistesse realmente, oggi la ‘Carta Ronaldo’, non solo è agli atti, ma ha anche una forma ed un contenuto che sono noti a tutti.

Il ‘Corriere della Sera’ ha pubblicato il documento che secondo il capo dell’ufficio legale della Juventus, Cesare Gabasio, “teoricamente non doveva esistere” ma che invece c’è ed è stato sottoscritto dall’ex direttore sportivo bianconero Fabio Paratici.

“Egregio Signor Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro - si legge sul documento che ha come oggetto ‘Accordo Premio Integrativo/Scrittura Integrativa’ - Facciamo seguito alle intese intercorse e uniamo alla presente il documento relativo al premio integrativo riconosciuto a suo favore (Accordo Premio Integrativo) e l’ulteriore scrittura integrativa dell’Accordo Premio Integrativo (“Scrittura integrativa”).

Nel confermare gli impegni assunti nei predetti documenti, ci impegnano altresì a consegnarVi entro il 31.07.2021 l’Accordo Premio Integrativo ritrascritto sui moduli federali “Altre Scritture”, ad oggi non disponibili, e la Scritta Integrativa debitamente sottoscritta”.

Il documento è stato rinvenuto lo scorso 23 marzo 2022 dagli uomini della Guardia di Finanza e secondo gli inquirenti certifica un debito residuo di 19,6 milioni di euro che la Juve aveva maturato nei confronti del fuoriclasse portoghese prima del suo trasferimento al Manchester United, che non sarebbe stato iscritto a bilancio.

Sempre secondo gli inquirenti, il debito maturato sarebbe frutto della manovra stipendi annunciata nel corso della stagione 2020/2021, con la quale i calciatori avrebbero dovuto rinunciare, secondo quanto comunicato allora dal club, a quattro mensilità (in realtà poi è emerso che la mensilità era una sola).

In un allegato del documento, si legge tra l’altro che in caso di cessione a titolo definitivo (cosa poi avvenuta), Cristiano Ronaldo avrebbe avuto diritto ad un “incentivo all’esodo”.

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, i legali di Cristiano Ronaldo hanno fatto sapere che il giocatore non ha mai visto questi documenti e che quindi non ne possiede alcuna copia.

Evidentemente anche per questo motivo, il documento è stato firmato esclusivamente da Fabio Paratici.