Pubalgia, Trippier operato: salterà Atletico Madrid-Liverpool

Kieran Trippier si è sottoposto a un intervento per porre un freno ai suoi costanti guai fisici. Altro problema per l'Atletico, già privo di Morata.

Pubalgia. Un termine che provoca i brividi a qualsiasi calciatore. E tra questi c'è anche Kieran Trippier, terzino destro dell' , costretto a operarsi per porre un freno ai problemi fisici che lo affliggono ormai da qualche settimana.

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

A comunicarlo è stato lo stesso club biancorosso attraverso il proprio sito ufficiale e i propri canali social:

"Kieran Trippier si è sottoposto a un intervento chirurgico per la pubalgia che presentava nelle ultime settimane. Il terzino inglese accusava dolori, per cui si è sottoposto a un trattamento conservatore. Visto che i fastidi non sono mai scomparsi completamente, lo staff medico del club ha deciso che il giocatore sarebbe stato operato questo martedì. L'operazione si è svolta senza complicazioni e, a partire da ora, il nazionale inglese inizierà un processo di recupero con fisioterapia e lavoro in palestra".

[📋] @trippier2 fue intervenido de pubalgia este martes debido a las molestias que venía arrastrando en las últimas semanas.

➡ https://t.co/nYnkgfAAzw — Atlético de Madrid (@Atleti) February 4, 2020

I tempi di recupero non sono stati stabiliti ufficialmente, ma è facile immaginare come Trippier salterà almeno l'andata degli ottavi di finale di contro il , in programma martedì 18 febbraio. Un'altra brutta notizia per l'Atletico Madrid, che ha già perso Morata per un paio di settimane.