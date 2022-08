PSV-Rangers dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ritorno del playoff di Champions League tra PSV e Rangers: tutto su formazioni e su come seguire la gara in diretta tv e streaming.

La Champions League entra nel vivo col ritorno dei playoff che delineeranno il quadro completo delle magnifiche 32 partecipanti alla fase a gironi: una tra PSV e Rangers dovrà però fare le valigie e accontentarsi della 'retrocessione' in Europa League.

Si parte dal 2-2 dell'andata in terra scozzese: vantaggio degli olandesi con Sangaré e rimonta dei padroni di casa firmata Colak e Lawrence, prima del definitivo pari ad opera di Obispo.

Favorevole al PSV l'ultimo doppio confronto coi Rangers, in occasione degli ottavi di finale dell'Europa League 2010/11: in Olanda finì 0-0, mentre in Scozia fu una rete di Lens a qualificare i biancorossi ai quarti.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su PSV-Rangers: dagli aggiornamenti sulle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

PSV-Rangers si giocherà mercoledì 24 agosto 2022 al 'PSV Stadion' di Eindhoven, in Olanda. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

PSV-Rangers sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video: basterà scaricare l'app su smart tv o su console di gioco Xbox e PlayStation, fruibile anche su dispositivi come Roku, Apple Tv, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. L'app di Amazon Prime Video è disponibile anche su Sky Q.

Telecronaca a cura di Sandro Piccinini, coadiuvato da Massimo Ambrosini in cabina di commento.

Amazon Prime Video, oltre che dall'app scaricabile su dispositivi con sistema operativo iOS e Android, è raggiungibile anche da browser accedendo al proprio profilo con le credenziali fornite al momento della registrazione sul sito.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Teze, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Gutierrez; Saibari, De Jong, Gakpo. All. Van Nistelrooy.

RANGERS (4-3-3): McLaughlin; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Davis, Lawrence; Tillman, Colak, Kent. All. Van Bronckhorst.