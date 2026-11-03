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PSV-Club Brugge: orario del calcio d’inizio
La partita tra PSV e Club Brugge inizierà il 4 novembre 2026 alle 21:00.
PSV-Club Brugge oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?
La partita sarà visibile in diretta su DAZN. Di seguito trovate la possibilità di avviare la diretta streaming.
I temi della settimana: com’è andata per PSV e Club Brugge?
Il PSV arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima uscita ha battuto 7:0 il Willem II Tilburg in Eredivisie, una risposta netta dopo la sconfitta per 1:2 contro l’ADO Den Haag. In Champions League il PSV ha vinto 1:0 in trasferta a Porto, ma ha perso contro RB Lipsia e Inter rispettivamente per 0:1 e 1:0.
Il Club Brugge è in splendida forma e ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita si è imposto per 2:4 sul campo dello SV Zulte Waregem nel campionato belga. In Champions League il Brugge ha battuto il Lens per 3:0 e l’Inter in trasferta per 3:4: una notevole serie di cinque vittorie senza sconfitte.
PSV-Club Brugge: le formazioni
Probabili formazioni PSV - Club Bruges
PSV-Club Brugge: lo stato di forma
PSV-Club Brugge: i precedenti
Testa a testa
PSV-Club Brugge: le classifiche
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|0
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