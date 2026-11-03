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PSV-Club Brugge oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

PSV vs Club Bruges
PSV
Club Bruges
Champions League

In Champions League, il PSV affronta il Club Brugge. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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PSV-Club Brugge: orario d’inizio

crest
Champions League - Game Week 4
Philips Stadion

La partita tra PSV e Club Brugge inizia il 4 novembre 2026 alle 21:00.

PSV-Club Brugge oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

La partita è visibile in diretta su DAZN. Di seguito trovate la possibilità di avviare la diretta streaming.

I temi della settimana: com’è andata a PSV e Club Brugge?

Il PSV arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima uscita ha battuto 7-0 il Willem II Tilburg in Eredivisie, una risposta netta dopo la sconfitta per 1-2 contro l’ADO Den Haag. In Champions League il PSV ha vinto 1-0 in trasferta a Porto, ma ha perso contro l’RB Lipsia e l’Inter rispettivamente per 0-1 e 1-0.

Il Club Brugge è in splendida forma e ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita si è imposto per 2-4 in casa dello SV Zulte Waregem nel campionato belga. In Champions League il Brugge ha battuto il Lens per 3-0 e l’Inter in trasferta per 3-4: una serie notevole di cinque vittorie senza sconfitte.

PSV

PSV - Forma

RBL
S1-0
HAA
S2-1
POR
V0-1
FEY
D1-1
WII
V7-0
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CLB

CLB - Forma

INT
V3-4
LOK
V1-0
RCL
V3-0
STT
V3-2
ZUL
V2-4
Gol segnato (subito)
15/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

PSV-Club Brugge: formazioni

Probabili formazioni PSV - Club Bruges

4-2-3-1
PSV crest
PSV
PSV
Formazione
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
4-2-3-1
M. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelG. TilG. TilY. SommerY. SommerJ. SeysJ. SeysJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleK. SabbeK. SabbeC. ForbsC. ForbsH. VetlesenH. VetlesenJ. VirgiliJ. VirgiliF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenN. TresoldiN. Tresoldi
Club Bruges crest
Club Bruges
CLB
4-2-3-1
PSV

Formazione titolare

Club Bruges

Allenatore

  • P. Bosz
  • I. Leko

PSV-Club Brugge: stato di forma

PSV

PSV - Forma

RBL
S1-0
HAA
S2-1
POR
V0-1
FEY
D1-1
WII
V7-0
Gol segnato (subito)
10/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
CLB

CLB - Forma

INT
V3-4
LOK
V1-0
RCL
V3-0
STT
V3-2
ZUL
V2-4
Gol segnato (subito)
15/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

PSV-Club Brugge: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

PSVPareggioClub Bruges
1
1
1
Amichevoli dei club
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
1
FIN
Amichevoli dei club
PSV badge
PSV
PSV
1
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
2
FIN
Amichevoli dei club
PSV badge
PSV
PSV
2
Club Bruges badge
Club Bruges
CLB
1
FIN
4Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/3
Entrambe le squadre hanno segnato3/3

PSV-Club Brugge: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
4301146+89
V
S
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
S
V
V
V
4
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
S
V
V
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4220125+78
V
D
D
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
10
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
421174+37
S
D
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
13
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
14
InterInterINT
420286+26
V
V
S
S
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
S
S
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
S
S
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
S
S
19
RomaRomaROM
4112108+24
S
V
S
D
20
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
S
S
V
D
21
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
22
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
S
D
V
S
23
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
D
S
V
S
24
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
27
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
27
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
S
S
V
S
30
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
S
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
LilleLilleLIL
4013410-61
D
S
S
S
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
S
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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