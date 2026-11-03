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PSV-Club Brugge: orario d’inizio

Champions League - Game Week 4 4 nov 2026 - 15:00 Philips Stadion

La partita tra PSV e Club Brugge inizia il 4 novembre 2026 alle 21:00.

PSV-Club Brugge oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

La partita è visibile in diretta su DAZN. Di seguito trovate la possibilità di avviare la diretta streaming.

I temi della settimana: com’è andata a PSV e Club Brugge?

Il PSV arriva a questa partita con un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima uscita ha battuto 7-0 il Willem II Tilburg in Eredivisie, una risposta netta dopo la sconfitta per 1-2 contro l’ADO Den Haag. In Champions League il PSV ha vinto 1-0 in trasferta a Porto, ma ha perso contro l’RB Lipsia e l’Inter rispettivamente per 0-1 e 1-0.

Il Club Brugge è in splendida forma e ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima partita si è imposto per 2-4 in casa dello SV Zulte Waregem nel campionato belga. In Champions League il Brugge ha battuto il Lens per 3-0 e l’Inter in trasferta per 3-4: una serie notevole di cinque vittorie senza sconfitte.

PSV-Club Brugge: formazioni

PSV-Club Brugge: stato di forma

PSV-Club Brugge: bilancio degli scontri diretti

PSV-Club Brugge: le classifiche