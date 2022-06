Delusione Livorno: la promozione in Serie D sfuma in finale playoff

Ripartito la scorsa estate dopo il fallimento, il club amaranto esce sconfitto dall'ultimo atto dei playoff di Eccellenza contro il Pomezia.

Una gloriosa storia alle spalle, nomi decisamente importanti per la categoria e una delusione che, per questi motivi, fa ancora più male. Il Livorno deve fare i conti con la mancata promozione in Serie D, dovuta alla sconfitta in finale dei playoff.

Il club amaranto è risorto dalle sue ceneri nella scorsa estate, ripartendo dall'Eccellenza dopo il fallimento. Un campionato considerato di passaggio per l'ambiziosa società toscana, che nelle proprie file poteva contare su giocatori come Daniele Vantaggiato (bomber che ha segnato quasi 200 goal tra Serie B e C).

Dopo aver chiuso la regular season al primo posto del suo girone con ben 10 punti di vantaggio sulle prime inseguitrici, il Livorno si è fermato bruscamente in occasione della fase finale del campionato. Con 4 punti conquistati contro le altre due finaliste ovvero Tau Calcio e Figline, gli amaranto hanno dovuto passare dalle mille incognite dei playoff.

In semifinale l'avversario era il W3 Maccarese, superato non senza difficoltà e cioè con 2 pareggi. L'ultimo ostacolo tra il Livorno e una promozione più ostica del previsto è stato il Pomezia. Dopo il successo per 2-1 nella finale d'andata, gli amaranto hanno perso al ritorno con identico punteggio.



La partita è proseguita ai supplementari e poi ai rigori, dove ha avuto la meglio la formazione laziale. Il primo errore dal dischetto l'ha commesso proprio Vantaggiato: emblema di un'annata da dimenticare per il Livorno, squadra che si è rivelata più di nomi che di fatto.