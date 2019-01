PSG, Tuchel su Paredes: "Lo sto aspettando da alcuni giorni ma non è ancora qui..."

Nervi tesi in casa PSG: Thomas Tuchel parla dell'arrivo di Leandro Paredes attaccando il DS Antero Henrique: "Io aspetto Paredes da giorni".

Leandro Paredes al PSG? Tutto fatto, o almeno quasi. Ma l'argentino a Parigi non si è ancora visto. A confermarlo è lo stesso Thomas Tuchel, che nella conferenza stampa dopo la vittoria per 4-1 contro il Rennes ha lanciato più di una frecciata al direttore sportivo Antero Henrique.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND!

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato negli scorsi giorni da 'Sky Sport', la trattativa per il centrocampista argentino sarebbe stata conclusa già da alcuni giorni con esito positivo: l'ex Roma ed Empoli sarebbe in procinto di raggiungere Parigi, ma al centro sportivo del PSG Paredes non si è ancora presentato, probabilmente per la mancanza di alcuni dettagli.

Tuchel è stato sarcastico commentando il mancato arrivo (per ora) del nazionale 'Albiceleste', sottolineando soprattutto l'esigenza di inserire due centrocampisti in rosa e il poco tempo rimasto in questa sessione di calciomercato.

"Aspetto. Tutti mi hanno detto che era fatta, ma Paredes non è qui. Siamo al 27 e sono preoccupato perché ci servono due centrocampisti. Siamo a corto di tempo, aspetto Paredes da qualche giorno. Non è qui, quindi che posso dire. Ho cercato ovunque, pure negli spogliatoi, ma non mi sembra che ci sia. Tutti mi dicono che arriva, ma i giorni passano e siamo al 27".

L'allenatore ex Borussia Dortmund ha poi lanciato una frecciata ad Antero Henrique, direttore sportivo del PSG, che dopo non aver trovato un accordo con Rabiot per il rinnovo non ha ancora portato ufficialmente un sostituto nella rosa del tecnico.

"Spero tutti sappiano che mancano pochi giorni. Sappiamo gli obiettivi che abbiamo, dobbiamo proteggerli e servono giocatori. Era già chiara la situazione, ora ancora più seria senza Diarra, Rabiot e con Verratti pure fuori. Mi fido di chi c'è, ma non posso fare miracoli, abbiamo perso tanti giocatori di qualità e uno in mezzo al campo per molti mesi".

Già in estate Antero era stato preso di mira dalla dirigenza del Bayern Monaco, che lo aveva definito come un pessimo spot per il PSG dopo la trattativa, non andata a buon fine, per Jerome Boateng.