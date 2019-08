PSG, Tuchel non esclude l'arrivo di un portiere: "Aperti a trovare soluzioni sul mercato"

Thomas Tuchel affronta la questione portiere in conferenza stampa: "Areola deve prendersi responsabilità, ma siamo aperti a soluzioni sul mercato".

Si moltiplicano le indiscrezioni su un possibile affondo del sul portiere del Gianluigi Donnarumma, dopo gli addii di Gianluigi Buffon e Kevin Trapp al club campione di . Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del debutto in campionato contro il , il tecnico dei parigini Thomas Tuchel ha affrontato anche la questione portiere.

"Areola ha una grande opportunità di mettersi in mostra. Per il momento, Alphonse sarà il titolare e Bulka sarà il suo sostituto. Ma, secondo me, Alphonse deve dimostrare di essere in grado di migliorare e assumersi le sue responsabilità. È assolutamente necessario e importante per noi. Mi fido di lui e ora deve ricambiare la mia fiducia".

Avanti con Areola, dunque, ma questo non esclude, come ci tiene a precisare Tuchel, un possibile ritorno sul mercato.

"Un club come il PSG è sempre aperto a trovare soluzioni sul mercato".

Il Milan, insomma, è avvisato. Con il calciomercato estivo che in Francia come in , e chiuderà il 2 settembre, un assalto dei parigini a Donnarumma appare possibile. Di fronte a un'offerta economicamente importante, il club rossonero non si opporrebbe alla partenza al suo estremo difensore, per la cui sostituzione circola già con insistenza il nome di Keylor Navas.