PSG, Tuchel avvisa Icardi: "Ci sarà concorrenza, deve ritrovare il ritmo"

L'allenatore del PSG Thomas Tuchel fa il punto su Mauro Icardi: "Deve ritrovare la condizione, ma si sente molto libero. Forse gioca domani".

Un'estate vissuta al centro del mercato tra mille voci e polemiche, Mauro Icardi ha concluso la sua avventura all' per sbarcare al . Thomas Tuchel ha fatto il punto sulle condizioni dell'attaccante argentino, che non vede il campo da tempo.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro lo , l'allenatore tedesco ha parlato del nuovo arrivato:

“Icardi deve trovare il ritmo. Ma è molto conto di essere qua, ho l’impressione che si sente molto libero. La sua presenza qua è una cosa molto positiva".

Tuchel annuncia il possibile esordio di Icardi con la maglia dei campioni di :