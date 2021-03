Il PSG si risveglia nel terrore: mezzo milione rubato a Di Maria, il padre di Marquinhos picchiato

Emergono i primi dettagli sulle rapine subite da Di Maria e Marquinhos: 500mila euro derubati all'argentino, aggredito il padre del brasiliano.

Emergono dei dettagli macabri sulle rapine che hanno interessato le abitazioni di Angel Di Maria e del padre di Marquinhos, entrambi giocatori del PSG: aveva suscitato interesse l'abbandono improvviso del 'Parco dei Principi' da parte del 'Fideo' in pieno secondo tempo della sfida contro il Nantes, successivo a una chiamata tra Leonardo e Pochettino.

Il tecnico argentino, di comune accordo con il dirigente, aveva deciso di richiamare il suo giocatore per informarlo dell'accaduto, credendo che fosse la cosa più giusta da fare, alla luce delle voci che si rincorrevano sul sequestro dei familiari di Di Maria.

Secondo quanto riportato da 'Le Parisien', però, le cose sarebbero andate diversamente: la moglie e i figli dell'attaccante non avrebbero né visto né sentito i malviventi, liberi di saccheggiare la cassaforte al piano di sopra grazie alle chiavi lasciate incustodite dalla coppia; prelevati orologi e gioielli, per un totale che ammonterebbe a 500mila euro.

Molto più cruento è stato il confronto tra i ladri e il padre di Marquinhos, derubato per sbaglio: l'intenzione originaria, in effetti, sarebbe stata quella di svaligiare la casa del difensore, situata a pochi metri dall'edificio in cui vive l'uomo 52enne.

Sempre 'Le Parisien' rivela i dettagli di una serata di ordinaria follia: Marquinhos sr avrebbe informato la polizia alle 21.40 spiegando di essere stato sorpreso in giardino da due uomini, che lo avrebbero spinto di forza all'interno della casa colpendolo violentemente al viso e al torace.

I ladri si sarebbero impadroniti di tre borse contenenti gioielli e oggetti di lusso vari, oltre a 2mila euro in contanti.