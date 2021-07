Striscioni dei tifosi del PSG contro Pogba: "Ascolta tua madre: non ti vogliamo qui"

Alcuni tifosi del Paris Saint-Germain si schierano contro l'arrivo alla corte di Pochettino di Paul Pogba con striscioni contro l'ex Juventus.

Il Paris Saint-Germain non vuole fermarsi. Dopo gli arrivi di Wijnaldum, Sergio Ramos, Donnarumma e Hakimi, il club parigino ha messo nel mirino Paul Pogba come prossimo acquisto della campagna acquisti faraonica di questa estate. L'ex centrocampista della Juventus, che non ha mai debuttato in carriera in Ligue 1, ha il contratto in scadenza tra un anno con il Manchester United e potrebbe trasferirsi all'ombra della Tour Eiffel alla corte di Mauricio Pochettino.

Dopo le ultime voci rimbalzate sul possibile trasferimento di Pogba, alcuni tifosi del Paris Saint-Germain si sono schierati contro l'arrivo del classe 1993. Nelle ultime ore sono apparsi, infatti, alcuni striscioni con un messaggio forte e chiaro recapitato alla dirigenza del club parigino e allo stesso centrocampista.

"Pogba, dovresti ascoltare tua madre, lei non ti vuole qui. Nemmeno noi!".

Gli striscioni sono stati esposti al stadio, il Parco dei Principi, e a Camp des Loges, il centro sportivo del Paris Saint-Germain. Nessun gruppo di tifosi ha firmato e successivamente rivendicato - al momento - la posizione netta contro Paul Pogba.

DOCUMENTS @RMCsport : des banderoles contre la venue de @paulpogba, au Parc des Princes et au Camp des Loges. Le message : « Pogba tu devrais écouter ta mère, elle veut pas de toi ici. Nous non plus. » #RMCLive #PSG pic.twitter.com/tFo9fEGHzN — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) July 24, 2021

Il riferimento alla madre di Pogba pare sia collegato alla fede calcistica della famiglia del centrocampista 28enne, da sempre fan del Marsiglia. Lo stesso Paul aveva dichiarato apertamente pochi anni fa di tifare l'OM da bambino: "Mio padre era un tifoso del Marsiglia e lo ero anche io. Guardo tutte le partite. È sempre stata una squadra che ho seguito".

Mentre la dirigenza del PSG studia l'assalto, alcuni tifosi del club parigini si oppongono all'arrivo di Pogba. Una mossa che va in controtendenza rispetto alla maggioranza dei sostenitori, che continua a sognare il trasferimento dell'ex Juve e spinge - attraverso i social network - per l'acquisto del calciatore del Manchester United.