PSG-Strasburgo dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Psg di Messi affronta lo Strasburgo nella 2/a giornata di Ligue1. Tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

PARIS SAINT-GERMAIN-STRASBURGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Paris Saint-Germain scende in campo per la seconda giornata di Ligue 1 contro lo Strasburgo. Alla vigilia di Ferragosto, la squadra di Pochettino affronta gli alsaziani reduci dalla sconfitta all'esordio contro l'Angers. I parigini vivono un'estate d'oro con gli arrivi di campionissimi: da Messi a Donnarumma passando per Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum.

Un roster da mille e una notte, ma per Pochettino la pressione sarà altissima: dopo il successo in rimonta contro il Troyes, i parigini cercano la seconda vittoria consecutiva. Non è escluso che Messi possa entrare a gara in corso e fare il suo esordio con la maglia della squadra francese.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Paris Saint-Germain-Strasburgo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-STRASBURGO

Il match tra Paris Saint-Germain e Strasburgo, valevole per la seconda giornata di Ligue 1, si giocherà sabato 14 agosto alle 21.00 allo stadio Parco dei Principi di Parigi.

Paris Saint-Germain-Strasburgo verrà trasmessa in esclusiva su Sky. Gli abbonati all'emittente satellitare potranno godersi il match andando al canale Sky Sport Football (canale 203 del satellite).

Psg-Strasburgo si può vedere anche in streaming: c'è la possibilità di poterla guardare tramite Sky Go (applicazione gratuita per gli abbonati Sky utilizzabile tramite pc, smartphone e tablet). C'è anche la possibilità di vedere la gara su Now, servizio on demand che offre il meglio della programmazione di Sky.

Il Paris Saint Germain, senza Sergio Ramos, scenderà in campo con il 4-3-3 con Donnarumma in porta, Hakimi e Bernat esterni, Marquinhos e Kimpembe centrali. Verratti, Paredes e Wijnaldum in mezzo. Mbappé, Icardi e Neymar in avanti. Messi potrebbe partire dalla panchina.

4-2-3-1 per lo Strasburgo con Sels in porta, Perrin, Dijku, Sissoko e FIla in difesa. Lienard e Bellegarde in mezzo. Ajorque, Thomasson e Waris sulla trequarti con l'ex Gameiro centravanti.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Verratti, Paredes, Wijnaldum; Mbappé, Icardi, Neymar.

STRASBURGO (4-2-3-1): Sels; Perrin, Djiku, Sissoko, Fila; Lienard, Bellegarde; Ajorque, Thomasson, Waris; Gameiro.