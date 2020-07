PSG-Saint-Etienne dove vederla: Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PSG e Saint-Etienne si sfidano nella finale di Coppa di Francia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

Dopo gli oltre quattro mesi di stop imposti dall’emergenza Coronavirus la sospensione definitiva dell’edizione 2019-2020 della decisa lo scorso 30 aprile, il calcio francese torna ad essere protagonista e propone subito una sfida che mette in palio un trofeo importante: la Coppa di .

A sfidarsi nella finalissima saranno il PSG ed il Saint-Etienne. I campioni di Francia si sono spinti fino all’atto finale del torneo dopo aver superato gli ostacoli Linas Montlhery, Lorient, Pau, , Olympique . Sono invece state Bastia-Borgo, Paris FC, , Epinal e le squadre eliminate dagli uomini di Claude Puel nel corso del loro cammino.

Il PSG, che sarà avversario dell’ nei quarti di finale di il prossimo 12 agosto, nel corso della sua storia ha alzato per dodici volte il trofeo al cielo e prima del trionfo del Rennes nella scorsa edizione, era riuscito ad imporsi per quattro anni di fila.

Sei invece le Coppe di Francia vinte dal Saint-Etienne, ma l’ultima risale al lontano 1977.

PSG ed ASSE si sono già affrontati per due volte nel corso di questa stagione: ad imporsi sono sempre stati i parigini, prima con un 4-0 in campionato e poi con un 6-1 in Coppa di Lega.

In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Saint-Etienne: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO PSG-SAINT-ETIENNE

La sfida nella quale PSG e Saint-Etienne si contenderanno la Coppa di Francia si giocherà venerdì 24 luglio 2020 allo Stade de France di Saint-Denis. Calcio d’inizio programmato alle ore 21.10, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Amaury Delerue.

La finale di Coppa di Francia, PSG-Saint-Etienne verrà trasmessa da Sportitalia. Sarà quindi visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e in HD sul canale 560.

Telecronaca dell’evento affidata a Ivan Fusto, con commento tecnico di Oscar Damiani Jr..

PSG-Saint-Etienne sarà visibile anche attraverso pc o notebook, o ancora dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Per poter seguire il match, basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Thomas Tuchel dovrebbe disegnare il suo PSG con il consueto 4-3-3. Il tecnico tedesco non avrà a disposizione Bernat perchè alle prese con un problema muscolare, a sinistra quindi toccherà a Kurzawa. Al cento della difesa Marquinhos è certo di una maglia da titolare, al suo fianco ci sarà uno tra Thiago Silva e Kimpembe. In attacco, Icardi sarà il perno centrale di un tridente completato da Mbappé e Neymar.

Claude Puel ritrova Kolodziejczak e Camara, visto che è stata annullata la squalifica a loro carico. Il tecnico transalpino dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 nel quale Debuchy e Silva sarebbero chiamati a presidiare gli esterni. In attacco possibile tridente composto da Nordin, Diony e Bouanga.

PSG (4-3-3): Navas; Keher, Marquinos, Thiago Silva, Kurzawa; Di Maria, Verratti, Gueye; Mbappé, Icardi, Neymar.

SAINT-ETIENNE (4-3-3): Moulin; Debuchy, Kolodziejczak, Perrin, Silva; Camara, M’Vila, Diousse; Nordin, Diony, Bouanga.