PSG, ridotta la squalifica di Neymar in Champions: da tre a due giornate

Il TAS di Losanna ha parzialmente accolto il ricorso del PSG contro la squalifica di tre giornate inflitta a Neymar in Champions: ora sono due.

Parziale buona notizia per Neymar e il che comunque dovrà attendere ancora un po' prima di poterlo vedere all'opera in .

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il fuoriclasse brasiliano era stato fermato dalla UEFA per tre giornate da scontare nella massima competizione europea dopo aver duramente attaccato sui social la direzione arbitrale del ritorno degli ottavi della scorsa edizione contro il , vittorioso al 'Parco dei Principi' e qualificato al turno successivo.

Ora è arrivata la decisione del TAS di Losanna in merito al ricorso presentato dal club parigino e dallo stesso giocatore: squalifica ridotta a due partite, il che vuol dire che Neymar non potrà prendere parte agli incontri con e .

La suspension de Neymar Jr réduite à deux matches — (@PSG_inside) September 17, 2019

Ritorno in campo previsto quindi per la terza giornata che vedrà il PSG impegnato in contro il il prossimo 22 ottobre.

Intanto Neymar può consolarsi con lo spettacolare goal in acrobazia segnato allo allo scadere, utile per conquistare il bottino pieno e allontanare le critiche dei suoi detrattori.