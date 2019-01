PSG-Rennes: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il PSG capolista ospita il Rennes nella 22ª giornata della Ligue 1: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il PSG di Thomas Tuchel ospita il Rennes di Julien Stephan nella 22ª giornata di Ligue 1. I parigini guidano la classifica imbattuti con 53 punti frutto di 17 vittorie e 2 pareggi, i rossoneri sono noni a quota 30 punti con 8 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte.

Segui PSG-Rennes in diretta streaming su DAZN.

Fra i padroni di casa la stella Kylian Mbappé il miglior marcatore con 17 goal realizzati in 14 presenze, mentre l'attaccante Ismaïla Sarr è il giocatore più prolifico fra gli ospiti con 5 reti in 21 partite giocate. Il PSG è reduce da 3 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, il Rennes invece ha collezionato una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA PSG-RENNES

PSG-Rennes si giocherà domenica 27 gennaio 2019 alle ore 21.00 al Parco dei Principi di Parigi. Sarà il 60° confronto fra le due squadre nel massimo campionato francese.

DOVE VEDERE PSG-RENNES IN TV E STREAMING

La partita PSG-Rennes sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-RENNES

Doppia assenza pesante per Tuchel, che non potrà disporre per infortunio di Verratti a centrocampo e di Neymar in attacco. Nel 4-4-2 al posto dell'italiano giocherà il tedesco Draxler, mentre sulla sinistra al posto del brasiliano troverà spazio Diaby. Per il resto la squadra dovrebbe essere la stessa che nell'ultima giornata ha travolto il Guingamp, con Cavani e Mbappé di punta, Kehrer terzino destro e Buffon fra i pali.

Stephan schiererà il Rennes con il 4-2-3-1. Davanti al portiere Koubek, la linea difensiva sarà composta da Traoré, Mexer, Da Silva e Bensebaini. In mediana agiranno André e Grenier. In attacco l'unica punta sarà l'ex Milan Niang, con Sarr, Ben Arfa e Bourigeaud a supporto sulla trequarti.

PSG (4-4-2): Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Di Maria, Dani Alves, Draxler, Diaby; Cavani, Mbappé.

RENNES (4-2-3-1): Koubek; Traoré, Mexer, Da Silva, Bensebaini; André, Grenier; Del Castillo, Siebatcheu, Sarr.