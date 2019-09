PSG-Real Madrid dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Big match tra PSG e Real Madrid valido per la fase a gironi di Champions League: le info sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Inizia la anche per e : la sfida più affascinante del gruppo A è senza dubbio quella tra queste due squadre che in passato hanno avuto modo di affrontarsi più volte nella massima competizione europea.

Gli ultimi due incroci risalgono agli ottavi di finale dell'edizione 2017/2018: doppio successo all'andata e al ritorno per gli spagnoli che poi si laurearono campioni d'Europa per la tredicesima volta nella loro storia.

Doppio confronto anche nella fase a gruppi della Champions League 2015/2016: 0-0 al 'Parco dei Principi' e 1-0 in favore del Real Madrid nella partita giocata al 'Santiago Bernabeu' che permise ai ragazzi allenati da Zinedine Zidane di passare il turno come primi del girone.

Nessun successo per il PSG che è alla caccia del primo contro i madrileni: non potrà però contare sull'apporto di Neymar, la cui squalifica è stata ridotta da tre a due giornate dopo il ricorso presentato dal club parigino e dallo stesso giocatore.

Il brasiliano si era reso protagonista di un attacco all'arbitro di PSG- dello scorso 6 marzo, quando i transalpini uscirono sconfitti dal proprio stadio e dovettero dire addio ai sogni di gloria.

Nel PSG ci sarà il grande ex Keylor Navas, scambiato nell'ultima sessione di mercato con Alphonse Areola che è approdato al Real dove svolge il ruolo di riserva di Thibaut Courtois.

In questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati su PSG-Real Madrid: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

PSG-REAL MADRID: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: PSG-Real Madrid

• Data: mercoledì 18 settembre 2019

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go

ORARIO PSG-REAL MADRID

PSG-Real Madrid è in programma per mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 21 allo stadio 'Parco dei Principi' di Parigi. Arbitrerà il fischietto inglese Anthony Taylor.

PSG-Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva da Sky che detiene i diritti per la Champions League fino al 2021. Appuntamento sui canali Sky Sport Football e Sky Sport (numero 254 del satellite).

Chi non potrà guardare PSG-Real Madrid in potrà farlo attraverso lo di Sky Go, servizio dedicato agli abbonati Sky con l'applicazione scaricabile su dispositivi come smartphone, pc e tablet.

Tuchel deve fare i conti con l'assenza per squalifica di Neymar e per infortunio di Mbappé e Cavani. Pronto all'esordio dal primo minuto al centro dell'attacco Icardi, con Sarabia e Di Maria a supporto in posizione più esterna. Marquinhos a centrocampo, Kimpembe in coppia con Thiago Silva al centro della difesa davanti all'ex Navas.

Problemi anche per Zidane: Sergio Ramos e Nacho squalificati, Marcelo, Asensio, Isco e Modric ai box. Altra chance dal primo minuto per James Rodriguez sulla trequarti con Bale ed Eden Hazard alle spalle della punta Benzema. Dietro al fianco di Varane ci sarà Militao, Mendy terzino sinistro.

PSG (4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti; Sarabia, Icardi, Di Maria. All. Tuchel

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos; Bale, James Rodriguez, E. Hazard; Benzema. All. Zidane