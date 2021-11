PSG-Nizza dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

PSG-NIZZA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Paris Saint-Gemain-Nizza

Paris Saint-Gemain-Nizza Data: 1 dicembre 2021

1 dicembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport (canale 252 del satellite)

Sky Sport (canale 252 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Il Paris Saint-Germain continua la sua marcia solitaria in vetta. Al Parco dei Principi arriva il Nizza una delle squadre più in forma della Ligue.

Tanti successi per i parigini (13), che nell'ultimo turno hanno vinto contro il St. Etienne per 1-3, mentre il Nizza ne ha 8, con la cocente sconfitta contro il Metz nel weekend.

Già 35 le reti segnate dai parigini di Pochettino, mentre gli ospiti ne hanno segnato 25, subendo meno rispetto alla squadra campione di Francia. L'utimo precedente risale al 13 febbraio 2021: successo per i parigini, 2-1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida tra PSG-Nizza: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-NIZZA

PSG-Nizza si giocherà mercoledì 1 dicembre allo stadio Parco dei Principi di Parigi. Fischio d'inizio alle 21:00.

DOVE VEDERE PSG-NIZZA IN TV

La gara tra PSG-Nizza sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport. ll match si potrà vedere sul canale Sky Sport (canale 252 del satellite).

PSG-NIZZA IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile seguire la sfida tra PSG-Nizza in streaming sull'app di Sky Go: anche in questo caso, dopo aver sottoscritto l'abbonamento, si può seguire il match tramite l'app scaricata su dispositivo mobile o sul proprio pc. Un'altra alternativa è rappresentata da NOW, servizio di streaming Live e On Demand di Sky, che offre la possibilità di seguire la Ligue 1 dopo l'acquisto del Pass Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire il corso di PSG-Nizza anche su Goal tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-NIZZA

Il PSG dovrà fare a meno di Neymar, infortunato contro il St. Etienne: Pochettino torna al 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Hakimi, Marquinhos, Diallo e Bernat in difesa. Paredes, Pereira e Gueye andranno in mediana alle spalle di Di Maria, Mbappé e Messi.

Il Nicca risponde con un 4-4-2 con Benitez in porta, Lotomba, Todibo, Dante e Bard in difesa. Stangs, Lemina, Thuram e Gouiri andranno a centrocampo dietro a Delort e Dolberg.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Diallo, Bernat; Paredes, Pereira, Gueye; Di Maria, Mbappé, Messi.

NIZZA (4-4-2): Benitez; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Stengs, Lemina, Thuram, Gouiri; Delort, Dolberg.